В режиме самоизоляции запросы россиян стали вдвое скромнее

В условиях самоизоляции россиянам нужно меньше денег для счастья, чем в «доковидные» времена, а для комфортного пребывания на карантине в среднем достаточно 80 тыс. руб. в месяц. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, какая сумма сделает россиян счастливыми и сколько денег нужно, чтобы с комфортом самоизолироваться на карантине по COVID-19. В опросе приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Для счастья среднестатистическому россиянину нужно 155 тыс. руб. в месяц, а для того, чтобы переждать 4 недели самоизоляции с комфортом — почти в 2 раза меньше — 80 тыс. руб.
Женские запросы скромнее мужских: для счастья дамам достаточно 140 тыс. руб., а на месяц карантина — 70 тыс. руб., мужчинам — 170 и 90 тыс. руб. соответственно.
Чем старше респонденты, тем дороже их мечты: для счастья молодежи до 24 лет в среднем нужно 120 тыс. руб., на месяц самоизоляции — ровно в 2 раза меньше, россияне старше 45 лет 30 дней счастья оценивают в 176 тыс. руб., такой же период карантина — в 92 тыс. руб.
Денежные аппетиты растут с увеличением уровня доходов россиян: если населению с зарплатой до 30 тыс. руб. для счастья в среднем нужно 130 тыс. руб., а на месяц карантина — 63 тыс. руб., то для граждан с доходом от 80 тыс. руб. — 212 и 116 тыс. руб. соответственно.
Самые высокие денежные запросы — у москвичей: 214 тыс. руб. для счастья и 100 тыс. руб. на 4 недели самоизоляции, для сравнения, петербуржцам нужно 167 и 85 тыс. руб. соответственно, а нестоличной России — 146 и 80 тыс. руб.
В ситуации тотального карантина страна оказалась впервые, а вот данные о сумме для счастья SuperJob измеряет уже не первый год: больше всего денег, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно было в 2017 году — в среднем 184 тыс. руб. Нынешняя сумма (155 тыс. руб.) — самая низкая за 5 лет.