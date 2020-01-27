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В Архангельске вырос спрос на медработников

Медицина и фармацевтика – одна из немногих сфер, где сегодня увеличивается количество вакансий по всей стране. Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали рынок труда в этой профессиональной области в Архангельской области и других регионах СЗФО в марте-апреле 2020 года.

По сравнению с мартом 2019 года число предложений о работе в сфере медицины и фармацевтики в целом по Северо-Западу увеличилось на 15%. Наибольший рост вакансий наблюдался в Новгородской (49%) и Архангельской (46%) областях, а также в Псковской области (28%).Спад в динамике вакансий наблюдался только в Карелии (-11%) и Коми (-1%). 

Активность кандидатов в исследуемой профессиональной области также увеличилась. Самый значительный рост резюме был зафиксирован в Мурманской (77%), Калининградской (41%) областях, в Санкт-Петербурге (28%) и Архангельской области (26%). Число резюме от работников сферы медицины и фармацевтики из Псковской области осталось на уровне прошлого года.

Несмотря на рост активности кандидатов на открытом рынке труда, в большинстве регионов СЗФО ощущается дефицит специалистов. Речь идет как о врачах, так и о младшем и среднем медперсонале. Так, в семи из девяти регионов Северо-Запада на одну вакансию в сфере медицины и фармацевтики на hh.ru приходилось в среднем не более одного резюме. Чуть выше показатели в Петербурге – 3,8 резюме на одно предложение о работе, а также в Калининградской области – 1,8 резюме. Самый низкий уровень конкуренции зафиксирован в Псковской области – в этом регионе соотношение резюме к вакансиям в марте не превысило 0,4.

Большая часть вакансий, открытых в Архангельской области с 1 марта по 13 апреля 2020 года в профессиональной области медицины и фармацевтики, была ориентирована на лечащих врачей (56%), врачей-экспертов (24%), младший и средний медперсонал (17%). Еще 12% вариантов занятости размещено для специалистов по клиническим исследованиям. Востребованы и фармацевты (8%)

В марте-апреле текущего года 80% работодателей были готовы пригласить соискателей без опыта. Еще 15% компаний искали специалистов в области медицины и фармацевтики с опытом от 1 до 3 лет, 4% предложений были ориентированы на работников с профессиональным стажем от 3 до 6 лет.

Если говорить о соискателях, в Архангельской области среди медицинских работников и фармацевтов 73% резюме принадлежит женщинам, 40% резюме – кандидатам в возрасте от 26 до 35 лет. Порядка 86% заинтересованных в новой работе обладают опытом работы более 3 лет, причем профессиональный стаж 17% из них насчитывает свыше 15 лет. Опыт еще 14% составляет от 1 года до 3 лет. Кроме того, у 78% соискателей высшее образование, а у 17% - среднее специальное.

Что касается профессиональных специализаций, то 25% от всех обновленных за март-апрель резюме в профобласти медицины на hh.ru в Архангельской области принадлежит младшему и среднему персоналу, чуть меньше – 18% - лечащим врачам и по 17% медицинским представителям и специалистам в сфере продаж.  По 11% и 10% соискателей искали работу в качестве провизора и фармацевта.

 

Средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины, фармацевтики в марте-апреле этого года, судя по данным из вакансий на hh.ru, в Архангельской области составила 48 750 рублей. Этот показатель выше зарплатных ожиданий соискателей, равных 40 000 рублей.

Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу:

«Рост вакансий в сфере медицины и фармацевтики стал возможен во многом благодаря активному сотрудничеству с Минздравом: медучреждения по всей стране могут публиковать вакансий на hh.ru для врачей и линейного персонала на бесплатной основе. Таким образом, профильное министерство и крупнейшая в стране онлайн-платформа по поиску работы и персонала способствуют трудоустройству как можно большего числа медицинских специалистов по всей России в период сложной эпидемиологической обстановки».  

14 апрель 10:22 | : Экономика

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