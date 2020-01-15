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«ЭкоИнтегратор» объясняет, как сэкономить бизнесу на вывозе мусора

Многие предприниматели не знают, что есть совершенно легальный способ сэкономить на оплате услуг по вывозу ТКО. Закон предусматривает для юридических лиц возможность платить не по нормативу, а по факту, т.е. за реально произведенный объем отходов. Но есть ряд условий, которые юрлица обязаны соблюсти:

- организация или предприниматель должны складировать мусор в специальные контейнеры для ТКО, которые могут располагаться только на контейнерной площадке, соответствующей санитарным нормам и правилам благоустройства;

- создание и функционирование контейнерной  площадки должны быть согласованы с органом местного самоуправления;

- площадка должна быть закрытой, т.е. возможность пользоваться этой площадкой должна быть только у конкретного юрлица. 

Если все условия соблюдены, соответствующие документы  в адрес ООО «ЭкоИнтегратор» поданы, то собственник ТКО может платить только за фактически собранное и вывезенное количество отходов. 

А предпринимателям, оплачивающим вывоз мусора по нормативу, стоит помнить о возможности перерасчета в случае приостановки деятельности юрлица сроком более чем на пять дней. Если организацией или предпринимателем деятельность не осуществляется, фактическое производство отходов отсутствует, то об этом стоит сообщить региональному оператору, приложив соответствующие документы. Таким образом, можно будет не оплачивать вывоз мусора в периоды простоя. 

 

06 март 15:01 | : Экономика

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