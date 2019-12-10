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Увидеть ЖК «River Park» и... в нем жить

Увидеть в миниатюре возводимый на набережной Северной Двины жилой комплекс можно в центральном офисе холдинга «Аквилон Инвест» на ул. Попова, 14, 6-й этаж и в ТЦ «Титан Арена» на ул. Воскресенская, 20.

 

Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса площадью 34,5 тыс. кв. м выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта. Жилой комплекс состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. Всего в нем спроектировано 403 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов.

Внутреннюю территорию ЖК «River Park» планируется организовать по мировым стандартам исходя из принципа «Двор без машин» с дренажной системой по технологии «Двор без луж». Проект благоустройства территории ЖК «River Park» по заказу холдинга «Аквилон Инвест» выполнен агентством ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга, которое разработало концепцию благоустройства таких знаковых общественных городских пространств северной столицы  как остров Новая Голландия, набережная реки Карповки, Сад Бенуа.  Предлагается интегрировать природные особенности окружения в урбанизированную среду по следующим направлениям: озелененный двор, являющийся продолжением сквера; создание подпорных стенок и холма для передачи атмосферы естественной природы и парка; зоны отдыха, разновозрастные детские площадки и многофункциональные спортивные комплексы из природных материалов, велопарковки. Для озеленения предполагается использовать деревья - березу, липу, ель, а также рядовые и групповые посадки кустарника. Кроме того предусмотрена геопластика, установка вазонов, разбивка клумб с разнообразными многолетними цветами.
Напомним, что ЖК «River Park» возводится на участке, приобретенном холдингом «Аквилон Инвест» по городской программе развития застроенных территорий. За счет холдинга было выполнено расселение и разборка расположенных здесь 4-х аварийных деревянных домов, жители получили квартиры или денежную компенсацию.

- Строительство жилого комплекса продолжается на основании действующих разрешительных документов. Работы по нулевому циклу ведутся по графику, - прокомментировал генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

Сейчас погружение свай выполнено на две трети. Строители приступили к устройству ростверков фундамента. Ведется монтаж башенного крана. Завершение строительства ЖК «River Park» запланировано на 4-й квартал 2022 года.

   

04 март 10:53 | : Экономика

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