Системный администратор Windows в Архангельске - широкий профиль за среднюю оплату

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, системный администратор Windows в Архангельске в среднем получает 46 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 85 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 70 000 рублей в месяц. В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: Владивосток – 64 000 рублей, Казань – 48 000 рублей, Новосибирск – 51 000 рублей, Ростов-на-Дону – 53 000 рублей, Хабаровск – 61 000 рублей в месяц.
В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 44 000 рублей, в Сыктывкаре 48 000 рублей и в Петрозаводске - 47 000 рублей в месяц.
Справка по профессии:
Системный администратор — это специалист, который занимается настройкой, совершенствованием и поддержкой ИТ-инфраструктуры компании, включая оборудование, периферию, программное обеспечение и сетевые подключения. Правда, очень формальное определение?
То, чем занимается системный администратор, зависит от размера компании, сферы деятельности, опыта и навыков самого админа. Вместо того чтобы давать определение, лучше выделим конкретные типы сисадминов.