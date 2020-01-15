В Архангельске ищут шеф-повара на сто тысяч. И другие вкусные вакансии недели

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Территориальный менеджер - https://bit.ly/3bMwk3q (до 150 000 руб. на руки)
Управляющий СТО - https://bit.ly/2UYAHT9 (от 100 000 руб. на руки)
Шеф-повар - https://bit.ly/3bGKEL3 (от 100 000 руб. на руки)
Специалист по буровым растворам - https://bit.ly/37vmAaw (от 80 000 руб. на руки)
Руководитель филиала / Руководитель отдела продаж - https://bit.ly/37BGd0L (от 80 000 руб. на руки)