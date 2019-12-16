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Снег снегу рознь. Зима в Оттаве и Архангельске глазами земляка

Однажды в прошлом веке одного только что назначенного премьера в старой доброй Англии известный маститый журналист из Таймс спросил: «А чем будет руководствоваться Ваше новое правительство?».

«Событиями, мой друг, событиями»,- лаконично ответил новоиспеченный премьер.

 

Давайте и я последую этому мудрому совету и «пособытийно» расскажу, что видел, что узнал, с кем встречался и что понял на днях на Североамериканском континенте- Канаде.

Интересно ведь моим землякам узнать - а вдруг также в Оттаве или другом заштатном канадском городке, как и в центре Архангельска, утонуть в грязи можно осенью.

Или шею себе сломать уж в которую зимушку-зиму на вечно неубранных дорогах столицы Поморья.

 И хаоса дорожного, который и пешеходы, и автомобилисты клянут со времен царя Гороха. А воз и ныне там. И так по всей матушке России.

Танков в Сибири пруд пруди, а вот гражданское направление промышленности нашей, как говаривала моя шенкурская бабушка Ольга Андреевна Дегтева, которой уж нет давно с нами, под-в-няло.

Началось понятно откуда. Взгляни-ка, читатель Руснорда, на фотографии Архангельска 1912 года от вице-губернатора Лейцингера, и живо поймешь – что, откуда и куда. Чистота, порядок, аж страшно.

Но если дореволюционный фотограф Лейцингер Париж какой-нибудь за Архангельск выдает? Ан нет, купола-то наши видны. Да и деревянные мостовые - визитная карточка Архангельска вплоть до 80-х годов прошлого столетия - никуда не делись. Мягкие такие, пружинистые. Помнишь, читатель, кто постарше? А молодежь и не помнит их вовсе.

Или вот тот же собор Архангельский, что «новоделом» восстал из послереволюционных руин.

Восстать-то восстал, да только в какой-то совсем новой, вульгарной форме. Среди дорожного хаоса, неухоженного, грязного или заваленного снегом города с дичайшими контрастами роскоши, нищеты и зазывно кричащими музыкальным шумом торговых центров милой моему сердцу и изуродованной архитектурно Поморской улице.  

00.00 - это святые четыре временных ноля во многих городах мира для водителей авто и всяких иных транспортных средств. После этого начинает работать дорожная техника, которая не оставляет никаких шансов снежной массе на проезжей части и тротуарных дорожках. Давайте сообщим с вами господам властным как всё тут устроено, чтобы те же грабли им больше на пути не попадались.

А Канаде штрафы за оставленного стального коня на проезжей части или там, где авто мешает работе дорожной технике, начинаются с 70 долларов (3500 рублей). А заканчиваются… исправительными работами на 72 часа, до этого направив водителю двукратное уведомление о внесудебном решении списания долга с кредитной карты.

На небо что ли россиянам автомобиль поднять?

А вот тут давно пора согласование на стройку без подземных паркингов господам-строителям не давать. Дорого, трудно, ну так вы сами в другом городе живете, что ли? И дети ваши, и жены не по той же грязи и снегу непролазному в школы-парикмахерские шкандыбают?

Ну ладно, архангельский нувориш джип к подъезду подогнал, и домочадцев своих усадил в дорогое его заду авто. Допускаю это. Так ведь и до джипа своего ненаглядного можно и не дойти, сломав по пути руку и ногу. Извещают на днях друзья-врачи, что травма архангельская переполнена бедолагами-жителями, терпеливо ждущими - ну когда же порядок наведут?!

У всех цивилизованных городов мира есть свой городской кодекс. Он принят законодательным собранием города и издан массовым тиражом. В Канаде это еще и двуязычный франко-английский кодекс. Нам тут легче, мы здесь все «псковские», как в фильме про Чапая правильно было замечено.

В кодексе том правила парковки в дневное и ночное время с 00.00 до 6 утра и работа городских служб очень подробно расписана. Указана ответственность и мэра, и всех городских служб, и (немаловажно) населения. 

Джим Ватсон мэр Оттавы никогда не избрался на второй срок. если бы такой хаос на дорогах Оттавы допустил. И мэр сопоставимого с Архангельском канадского Лондона, и многих-многих других городов. 

Я видел нецивилизованный ход свиньей, как в битве Александра Невского на Чудском, якобы снегоуборочных «КАМАЗов» в Нижнем Новгороде. Который только мешает автомобилистам, и приглаживает снег плотнее к дороге.

Челябинская мусороуборочная машина заставляет уральских мужиков в поте лица «подгонять» тяжеленную емкость с мусором к мусороуборочной машине. Только потом эта машина 19 века начинает свое машинное действо и загружает мусор в свое чрево. И это за 400 долларов или больше 20 тыс. рублей в месяц.

А ну, мэр Челябинска, давай-ка потрудись за эти деньги с мусорщиком городским каждодневно.

Или давайте по-другому. Что работу мэра с пролетариями челябинскими сравнивать? Все- таки у мэра работа умственная и нервная - сложнее и намного.

Вот и нужно тогда челябинскому мэру только день на мусороуборочной машине поработать, и архангельскому мэру, и Нижнего Новгорода и… всем мэрам России, чтобы сразу всё поняли.

Нельзя так платить, и нельзя так труд организовывать. Ниточка к региональным властям, а потом и к федеральным сразу потянется. Вот тут и деятелям разным нацпроектов будет, где развернуться.

И сразу будет ясно, работает это «наше всё» - национальные проекты - или нет.

И не надо будет сокрушаться. Вот де мы уж так стараемся, так оглушительно шумим, а народ неблагодарный никак усвоить великие достижения нацпроектов  не может.

Жаль, встреча с Джимом Ватсоном, была почти год назад. А то сказал бы об этой  нашей дорожной катавасии Джиму, который честно жителям оттавским служит уже шестой год.

И ведь все равно и здесь, в Оттаве, и других городах Канады недовольных  хватает. Почему, мол, только 24 часа спустя со снегом на тротуарах справились?  Почему 20 января этого года и вовсе армию пришлось привлекать в городе Сэйент-Джонс, чтобы разрулить  последствия снежной бури?.

Тут канадцам совет дать простой можно. Поезжайте, ребятки, в Россию и всё сразу поймете.

Нет, достижения есть. Те же последствия глобализации торговли и настроенные повсеместно в России моллы разные. Будут «ошиппинговываться», как дома у себя привыкли. 

Но главное поймут канадцы сразу. Русским людям предстоит еще ба-а-альшая работа по становлению гражданского общества, которое никогда не допустит такого бешеного расслоения населения по доходам, такого дорожного снегоуборочного хаоса по всей стране. Разве что в «Златоглавой» получше. Там у мэра Собянина и бюджет 3 триллиона рублей.

Но это уже совсем другая история, читатель.

(на фото: два мира, две зимы)

Владимир Харлов, канадский архангелогородец

  

27 январь 06:00 | : Экономика / Деньги

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