В Архангельске строят дома… ручной работы

Малоэтажные жилые комплексы бизнес-класса «DVINA HAUS» и «Биография» возводятся холдингом «Аквилон Инвест» в Архангельске по технологии «Теплая керамика».
Оба жилых комплекса находятся в центре Архангельска. Дома строятся из энергоэффективного и экологичного кирпича по технологии «Теплая керамика». Это высокотехнологичный искусственный камень, изготовленный из глины и имеющий достаточно сложную форму. Керамоблок является альтернативой пустотелому кирпичу и используется для кладки стен, перекрытий, перегородок и других строительных ограждений. «Теплая керамика» работает как тепловой аккумулятор, который в нужный момент отдает накопленную энергию и лучше сохраняет тепло. Холдинг «Аквилон Инвест» был одним из первых, кто применил ее в условиях Европейского Севера как стратегический материал для развития линейки домостроения, отказавшись от традиционных панелей или силикатных кирпичей.
- Кирпичная кладка - это высококвалифицированная работа. Поэтому наши дома – действительно выложены руками каменщиков. Кирпич – самый дорогой и престижный строительный материал. Под словосочетанием «каменный (кирпичный) дом» в массовом понимании чаще всего представляется дом, построенный из кирпича. Здания из камня олицетворяют собой прочность, надежность и нерушимость. Как известно, кирпичный дом - сооружение, которое вполне может передаваться по наследству на протяжении жизни нескольких поколений, как минимум в течение 100-150 лет, - отмечает генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
ЖК «DVINA HAUS» расположен на набережной Северной Двины, в районе ул. Суворова. Пешеходным бульваром он соединяется с ЖК «Биография», который строится на пр. Троицкий. Этот район характеризуется развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В шаговой доступности — две средние школы, четыре детсада, 1-я городская больница и медицинский центр им. Семашко, стадион «Труд», остановки общественного транспорта и магазины.
В настоящее время на ЖК «DVINA HAUS» строители завершили более чем на 70% кладку стен 3-го этажа. На ЖК «Биография» ведется кирпичная кладка 2-го этажа. Первый жилой комплекс планируется сдать в эксплуатацию в 3-м квартале 2021 года, второй – в 3-м квартале 2022 года.
Оба малоэтажных комплекса бизнес-класса спроектированы известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым. По его словам, внешний облик зданий создавался с учетом соседства с памятниками архитектуры, чтобы вписать новые дома в контекст одновременно исторической и современной городской среды. При этом учитывались функциональность планировочных решений, актуальность и привлекательность фасадов, отделки и их детализация.
Жилые комплексы оборудуются современными инженерными системами: автоматическими тепловыми пунктами, коллекторной разводкой сетей отопления без стояков с установкой счетчиков поквартирного учета тепла. Двухтарифные электросчетчики, датчики движения и светодиодное освещение в местах общего пользования обеспечивают существенную экономию коммунальных платежей. В здании монтируется улучшенная система вентиляции с климатическими клапанами в квартирах, система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, бесшумные лифты без машинного отделения.
Оба жилых комплекса располагают подземными паркингами с доступом в них на лифте. Во дворе планируется размещение всех необходимых элементов благоустройства: разновозрастные детские игровые и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, зона street workout с уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых, альпийские горки и клумбы при входах. Территория оборудуется дренажной системой «Двор без луж», современным энергоэффективным освещением и видеонаблюдением. Также спроектированы необходимые проезды для автомобилей и тротуары для пешеходов в асфальтовом и плиточном исполнении.