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Где в России живут богачи? Рейтинг высоких зарплат

Данный рейтинг был составлен по следующему показателю – сколько процентов от числа работающего населения того или иного региона получает более 100 тысяч в месяц.

Итак, ТОП-10 богачей по территориальному признаку:

  1. Чукотский автономный округ — 32,1%;
  2. Ямало-Hенецкий автономный округ — 31,7%;
  3. Москва — 27,4%;
  4. Магаданская область — 26,1;
  5. Hенецкий автономный округ — 25,0;
  6. Сахалинская область — 20,9;
  7. Республика Саха (Якутия) — 17,7;
  8. Камчатский край — 17,5;
  9. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 17,2:
  10. Санкт-Петербург — 12,5.

Самыми бедными оказались Орловская область (0,9%), Республика Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,7%). Впрочем, как общеизвестно, в двух последних субъектах Федерации сильна теневая экономика.

Архангельская область находится в середине списка.

Наблюдатели никак не могут взять в толк – откуда на Чукотке деньги? Неужели до сих пор Абрамович…?!

02 декабрь 07:56 | : Экономика

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