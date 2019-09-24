Где в России живут богачи? Рейтинг высоких зарплат

Данный рейтинг был составлен по следующему показателю – сколько процентов от числа работающего населения того или иного региона получает более 100 тысяч в месяц.
Итак, ТОП-10 богачей по территориальному признаку:
Самыми бедными оказались Орловская область (0,9%), Республика Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,7%). Впрочем, как общеизвестно, в двух последних субъектах Федерации сильна теневая экономика.
Архангельская область находится в середине списка.
Наблюдатели никак не могут взять в толк – откуда на Чукотке деньги? Неужели до сих пор Абрамович…?!