Где в России всех милее? Чукотское чудо и тувинская яма

Похоже, в Кремле всерьёз задумались над тем, как живут (и выживают) в регионах. Иначе, зачем все эти опросы…
Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа лидируют в рейтинге российских регионов с самым высоким уровнем дохода населения в то время как жители Тывы и Ингушетии находятся за чертой крайней бедности.
Начнём с приятного, то есть, с богатых. Если с ЯНАО и НАО ещё всё более-менее понятно, то успехи Чукотки поражают, неужели бывший губернатор Абрамович (фамилия, а не отчество) заразил их собственным геном успешности?
Я помню рассказы мосфильмовцев, снимавших в тех краях в советские годы. Местным оленеводам нравились всякие блестящие штучки из арсенала операторской группы, а также оружие пиротехников. Объясняли им – оно бутафорское, ножи тупые, пистолеты с подпиленными бойками… всё равно продай! Кинооружейники отказывали, иногда в грубой форме, это же голимая уголовная статья! А первые - почему нет, потом спишется. Рассказывали, как их заводили в юрты, откидывали шкуры… а там пачки красных бумажек с портретом Ильича.
Возможно, такое было у кочевых, которые жили в основном натуральным обменом, сдавая стране мясо, шкуры, мех. В городах победнее… но и там северный коэффициент. Который частенько съедался такими же северными ценами. Или месяцем отпускного загула на югАх, чтобы только не думать о возвращении в полярную ночь.
Однако в 90-х всё изменилось. Помню сразу несколько фильмов о жизни постсоветской Чукотки, где на завтрак исключительно чай и хлеб, а в квартирах, где живут представители местных этносов, минимум мебели и никаких шкур на полу. Зато рискованная работа китобоев по технологии позапрошлого века… нисколько не прельщает.
Да и не зря же туда поставили губернатором одного из самых богатых людей новой России, другого подобного прецедента не было. Если все деньгами не поможет, так хоть собственным примером мотивирует…
Поинтересовался чукотским экономическим чудом. Действительно, Романа Аркадьевича там вспоминают, если не как наместника бога на Земле, то просто добрым словом. Нет, всё-таки богом, так ответили 19.6% населения.
При Абрамовиче в Анадыри посадили деревья (до это росло одно у памятника Ленину), при нём сделали нормальные дороги, поставили скамейки и урны, раскрасили серые пятиэтажки в радостные цвета. Можно сравнить фотографии столицы округа разных годов… результат разительный.
Причём я сильно сомневаюсь, что олигарх всё это сделал на свои деньги, и при этом не продал любимую «Челси». Скорее, используя наработанные ещё при семье кремлёвские связи, он выбивал для своего депрессивного округа всё, что ему положено, плюс наладил северный завоз.
Ещё он справился с главным бичом Заполярья. В тех краях всегда было чудовищное пьянство, почитайте хотя бы советских авторов (Юрий Рытхэу). А уж когда государство перестало следить за моральным обликом своих граждан… продавать самогон нищим оленеводам в обмен на пушнину стало главным источником доходов местных чиновников и правоохранителей, благо, чтобы ловчее менялись шкурки, зарплат в оленеводческих артелях не платили. Это была торговля с туземцами образца XVI века. И она стала первой проблемой, которую пришлось решать губернатору с еврейской фамилией, когда он выплатил оленеводам по 100—120 тыс. рублей задержанной за восемь лет зарплаты, потому что чукчи тут же норовили на все эти 120 тыс. напиться.
Нет, Роман Аркадьевич не сделал никакого открытия в области практической наркологии (хотя, наверное, мечтал). Он просто см не стал зарабатывать на пороке своих опекаемых, и другим не дал. Этого оказалось почти достаточно…
Но он там не открыл ни нефти, ни газа, ни металлургических комбинатов, на чём сам зарабатывает в обычной жизни. Откуда тогда такой рост благосостояния населения, который вычисляется соотношением среднестатистического подушевого месячного дохода к стоимости стандартного набора товара и услуг для каждого региона в отдельности? Сколько ни копал, так и не выкопал. Так что сомнения насчёт Чукотки присутствуют. Причём я точно знаю – любой житель американского штата Аляска, отработавший в жёстких климатических условиях с десяток лет и продав имеющуюся в наличии недвижимость, может запросто переехать в солнечные Калифорнию или Майами без программы государственной поддержки. Сможет ли на таких условиях житель русского Заполярья поменять нарьян-марскую регистрацию на сочинскую? Что-то сомневаюсь… это к вопросу о качестве жизни и уровне зарплат.
А теперь к самым беднейшим – Тыве и Ингушетии. Бывал и там, и там. Везде природа ах… а толку-то. В обеих республиках невероятные проблемы с местной семейственностью и коррупцией. Знаете, почему с Тывой до сих пор нет железнодорожного сообщения? Боятся, что иначе все уедут просить милостыню в московских подземных переходах. И это не злая шутка, так мне объяснили на уровне Великого Хурала.
Помните, что Путин иногда любит половить рыбку на саянских речных порогах, щуку в жабры чмокнуть? Наверняка расплачивается с регионом за полученное удовольствие какими-нибудь траншами. И куда всё девается? Наверняка разворовывается при получении. Однако власть там не сменяется уже давно, президент Шолбан (имя такой) смог убедить Москву, что без него резня начнётся между тувинскими кланами, он единственный гарант стабильности. Ох, знаем мы этих гарантов…
Теперь о том, что называется крайней бедностью (или нищетой). В эту категорию попадают те, кто имеет в месяц меньше половины прожиточного минимума, а таких по статистике 2.1% россиян. Средний прожиточный минимум по России в 2018 году составлял 10 328 рублей, соответственно половина 5 164 руб. Не буду вас грузить цифрами… минимальная пенсия в стране выше, пособие по безработице тоже. Конечно, есть особые жизненные ситуации, но они вне статистики. Тем не менее, мы с вами знаем случаи, когда даже народные избранники пишут в декларациях о доходах или нули, или сущие копейки.
А ещё я вспоминаю хронику происшествий из 90-х. Там что ни ДТП с разборками, так за рулём «мерса» или «бехи» обязательно сидел временно неработающий, эти в статистику как раз и попадают. Ведь теперь можно и не работать, статья «за тунеядство» исключена из кодекса. Вот и деловарят потихоньку… главное, не попадаться.
Так что не спешите лить слёзы по нашим нищим…вполне возможно, в их рядах окажется ваш депутат.
Леонид Черток