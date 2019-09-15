Каким будет сквер на месте кинотеатра "Искра" в Архангельске?

Техническое задание на разработку концепции благоустройства сквера предложения на ул. Комсомольской рядом со строящимся ЖК «Искра PARK» разработано на основе предложений архангелогородцев.
Напомним, что по итогам встреч с неравнодушными жителями района холдинг «Аквилон Инвест» объявил открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства под девизом «Дизайн для лучшего будущего». Поступавшие предложения обсуждали на нескольких встречах с представителями инициативной группы.
- К нам поступило несколько заявок-предложений, в том числе от представителей архитектурного сообщества, дизайнеров-урбанистов и от обычных горожан. При разработке техзадания мы включили в него пожелания проживающих в микрорайоне людей, ведь сквер остается общедоступной рекреационной зоной для всех, но не должен при этом превратится в «парк аттракционов». Наградой победителю конкурса, представшему лучшую концептуальную разработку рекреационной зоны на пересечении ул. Комсомольской и пр. Троицкий, станут 100 тыс. рублей и воплощение проекта в жизнь, - рассказал заместитель генерального директора по развитию холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков.
Одним из принципиальных вопросов, включенных в техзадание, является обустройство нормальной пешеходной зоны и в частности – тротуара вдоль проезда у домов №9, 9 к. 1 и 9 к.2 на ул. Комсомольской. Кроме того, проект должен не только предусматривать сохранение существующих зеленых насаждений, но и посадку новых деревьев, кустарников, разбивку клумб. Среди предложений жителей – установка дополнительной торшерной линии освещения, и высадка в центральной части сквера большой ели, что позволит организовать новогодние праздники. Также горожане отметили необходимость единого стиля оформления парка и максимальное использование натуральных материалов и спокойной цветовой гаммы.
Обязательными требованиями к проекту остаются: сквер является общедоступным для всех, существующие зеленые насаждения максимально сохраняются, территория благоустройства простирается до дома №192 по пр. Троицкий, предусматривается устройство современных разновозрастных детских площадок и многофункциональной спортивной площадки с антитравматическим сертифицированным покрытием, а также зоны отдыха с малыми архитектурными формами. Горожане могут вносить свои предложения и пожелания, которые будут направлены всем участникам конкурса для максимального учета и использования при разработке проекта.
Как уже сообщали в администрации Архангельска, строительство жилого комплекса на месте к/т «Искра» осуществляется в границах отведенного земельного участка, которые не затрагивают существующий сквер. Ограждение стройплощадки установлено с учетом сохранения имеющихся зеленых насаждений, прежде всего берез. При строительстве не затрагиваются действующие рекреационные зоны - сквер и детская площадка на ул. Комсомольская. Сейчас на стройплощадке завершено бетонирование фундаментной плиты, ведется устройство монолитных стен и колонн подвала и монтаж фундаментных блоков.
Жилой комплекс «Искра Park» общей площадью 13,6 тыс. кв. м возводится холдингом «Аквилон Инвест» на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская, на месте разобранного аварийного здания кинотеатра «Искра». В 10-этажном двухсекционном ЖК «Искра Park» здании спроектировано 167 квартир разнообразной панировки, от студий площадью до евро-трехкомнатных. Высота потолков чистовой отделке 3 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад». Как и все новые проекты холдинга «Аквилон Инвест» ЖК «Искра Park» строится в рамках нового стандарта качества 4Е, основе которого: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги. Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, там же расположены 34 кладовые. На первом этаже размещаются помещения общественно-делового назначения, которые имеют отдельные выходы, на прилегающей к зданию территории со стороны ул. Комсомольской и пр. Троицкого - гостевые автомобильные стоянки. Завершение строительства ЖК «Искра Park» запланировано на 4-й квартал 2021 года.