Инсайд: В архангельском «РВК-центре» идут увольнения?

Такая информация второй день гуляет в социальных сетях по архангельским группам.
Анонимные источники сообщают, что бывший «Водоканал», попавший волей городских депутатов в руки московских концессионеров, сокращает штат своих сотрудников. Причем делает это без каких-либо предварительных предупреждений, чем злостно нарушает права работников, прописанные в КЗОТе.
- Происходит эта процедура следующим образом. Вас приглашает директор по подбору персонала и предлагает список вакансий, которые Вам может предоставить данная организация. Если понравилась какая-то из вакансий, то просто пишем заявление о переводе. Далее направляют на мед.комиссию за свой счёт, составление Дополнительного соглашения к действующему Трудовому Договору и всё вроде бы ничего, но есть одно НО...
Приказа о сокращении штата или его численности никто из работников данной Организации в глаза не видел, а ведь это уже прямое нарушение!!! (ч. 2 ст. 180 ТК РФ)…
По информации источника, по этой схеме из организации уже уволено около 80-ти человек… некоторые без долгих разговоров перешли на более низкие должности.
Редакция начала собственную проверку данной информации. Напоминаем, что в любом случае готовы предоставить площадку другой стороне для изложения своей позиции.