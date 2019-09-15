Электромонтажник в Архангельске - чем он хуже своего московского коллеги?

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, электромонтажник в Архангельске в среднем получает 35 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 55 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 51 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 34 000 рублей, в Сыктывкаре 37 000 рублей и в Петрозаводске - 36 000 рублей в месяц.
Представители профессии Электромонтажника являются достаточно востребованными на рынке труда. Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество специалистов в этой области, многим компаниям и на многих предприятиях требуются квалифицированные Электромонтажники.
Электромонтажники проводят электричество в самые различные здания и сооружения: жилые дома, рабочие офисы, производственные предприятия. Они занимаются установкой всевозможного электрического оборудования (трансформаторов, электромоторов), проводят или укладывают воздушные и подземные кабельные линии. Зачастую из-за большого объёма работ и необходимости как можно быстрее сдать объект эти специалисты работают в бригадах, взаимодействуя с представителями других профессий.
Профессия Электромонтажника - это профессия преимущественно умственного труда, которая в большей степени связна с приемом и переработкой информации. В работе Электромонтажника важны результаты его интеллектуальных размышлений. Но, при этом, физический труд не исключается.