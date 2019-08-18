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Виктор Павленко: Регионы должны своевременно и грамотно использовать бюджетные средства на нацпроекты

Член Совета Федерации Виктор Павленко принял участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

        Как сообщил сенатор Виктор Павленко, слушания проходят под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и являются ежегодным мероприятием, в рамках которого Правительство РФ публично представляет параметры федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый трехлетний период.

         «Президент России Владимир Путин отметил, что бюджет является основным инструментом развития экономики, а значит, улучшения качества жизни граждан. Так в ближайшие три года на национальные проекты предусмотрено почти 7 трлн. рублей. Уже в 2020 году 2 раза увеличиваются расходы на здравоохранение, на 20% - на демографию и на образование, более чем в 1,5 вырастает финансирование науки, а также экологических программ. Также предусмотрены дополнительные средства на повышение минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий, заработной платы работников социальной сферы. Среди важных для нашей области и ее бюджета предложений Совета Федерации – необходимость в полном объёме возместить регионам потери от упразднения налога на движимое имущество. Кроме того дано поручение о продолжении программы реструктуризации госдолга бюджетов субъектов РФ и подготовке предложения о ее распространении на муниципалитеты», - рассказал Виктор Павленко.

          При этом сейчас сенаторы готовят конкретные законодательные предложения, касающиеся своевременного освоения в регионах бюджетных средств на нацпроекты. Одна из причин задержек и сбоев - отставание разработки проектно-сметной документации, а также сложные и длительные закупочные процедуры. Уже 24 октября в Совете Федерации пройдут парламентские слушания, посвящённые дальнейшему совершенствованию контрактной системы госзакупок. По их итогам будут внесены конкретные предложения по поправкам в действующие законодательство.  

04 октябрь 13:32 | : Экономика

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