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"Скажите, Шура...". Сколько денег нужно россиянину для полного счастья?

 

- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? - спросил Остап. -- Только подсчитайте все.

 -- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

 -- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

 Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»)

Москвичи будут счастливы, получая более 210000 руб. в месяц. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob узнал у россиян, какая сумма сделает их счастливыми. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

 

Среднестатистическому россиянину нужно 161000 руб. в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181000 и 138000 руб. соответственно. Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118000 руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Запросы растут с увеличением уровня фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30000 руб. для счастья нужно 117000 руб. в месяц, гражданам с зарплатой более 80000 руб. необходимо в среднем 238000 руб., чтобы ощущать себя счастливыми.

 

По данным Superjob, среди жителей крупнейших городов страны выше всего стоимость счастья у москвичей — 212000 руб. в месяц. На втором месте Владивосток (205000 руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200000 руб.). Санкт-Петербург на десятом месте рейтинга со 165000 руб. Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120000 руб.) и Оренбурга (115000 руб.).

 

Ранние исследования свидетельствуют: больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году — 184000 руб. В прошлом году было достаточно 159000 руб., сегодня — чуть больше (161000 руб.).

04 октябрь 08:47 | : Экономика

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