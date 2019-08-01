Инженер-технолог в Архангельске - низкая конкуренция против риска травматизма

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-технолог в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 64 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 43 000 рублей, в Сыктывкаре - 47 000 рублей и в Петрозаводске - 46 000 рублей в месяц.
Плюсы и минусы профессии:
Любая профессия имеет свои положительные и отрицательные стороны. Будущие инженеры-технологи будут иметь следующие преимущества:
К недостаткам профессии можно отнести: