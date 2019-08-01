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В Москве арестованы чиновники Минкульта, наживавшиеся на ремонте Соловков

Задержали заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов и двоих бизнесменов. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идет минимум о 20 миллионах рублей.

Адвокат Мосолова пояснил, что его подзащитный ранее проходил свидетелем по делу уже осужденного заместителя министра культуры Григория Пирумова.. а теперь их дела фактически объединены в одно. У Пирумова это будет уже третий срок (один он успел отсидеть в СИЗО… просто маньяк реставрации какой-то!

Хищения происходили в период с 2011 по 2016 года. Напомним, как раз в этот период одним из заместителей главы Минкульта трудился бывший председатель правительства Архангельской области (при губернаторе Ефремове) Николай Малаков, который очень вовремя соскочил на почти безопасную должность директора Госфильмофонда.

  

 

19 сентябрь 17:09 | : Экономика / Происшествия

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