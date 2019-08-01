В Москве арестованы чиновники Минкульта, наживавшиеся на ремонте Соловков

Задержали заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов и двоих бизнесменов. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Речь идет минимум о 20 миллионах рублей.
Адвокат Мосолова пояснил, что его подзащитный ранее проходил свидетелем по делу уже осужденного заместителя министра культуры Григория Пирумова.. а теперь их дела фактически объединены в одно. У Пирумова это будет уже третий срок (один он успел отсидеть в СИЗО… просто маньяк реставрации какой-то!
Хищения происходили в период с 2011 по 2016 года. Напомним, как раз в этот период одним из заместителей главы Минкульта трудился бывший председатель правительства Архангельской области (при губернаторе Ефремове) Николай Малаков, который очень вовремя соскочил на почти безопасную должность директора Госфильмофонда.