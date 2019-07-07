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У нас - Маргаритинка, у них – Николинка. Северодвинская ярмарка откроется в эту субботу

Начальник управления экономики администрации Северодвинска Юлия Чецкая провела выездное совещание на территории ТК «Рынок на «Вертолётке» по вопросу подготовки к десятой Никольской ярмарке, которая пройдёт в Северодвинске с 14 по 17 сентября.

Напомним, в этом году на Никольской ярмарке будет порядка 200 торговых точек, где предприятия, индивидуальные предприниматели и дачники выставят свой товар. Одни только белорусские товары будут продаваться на 27 торговых местах.

- По традиции, здесь в первую очередь будут представлены дары осени: картофель, овощи и фрукты, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, рассада многолетних цветов. Большое внимание уделяется соблюдению санитарных норм - рыба и мясо будут находиться в холодильных ларях,  - рассказала организатор ярмарки Анна Окулова.

Она добавила, что для продажи картофеля отведено 13 торговых мест (с машин), цена - от 13 рублей за килограмм. Здесь можно также приобрести и семенной картофель.

Кроме этого, будут торговать мёдом, сухофруктами, кондитерскими изделиями, колбасами и мясными деликатесами, салом, маслом сливочным и растительным, чаем, консервацией, специями, грибами, ягодами, финскими товарами, посудой, детской и взрослой одеждой, а также сувенирной продукцией. Мастера и ремесленники представят изделия народных промыслов. Организаторы рассказали и о новинках этого года - на ярмарке можно будет приобрести изделия из муранского стекла и серебра.

 - Во время ярмарки у жителей Северодвинска есть возможность на безвозмездной основе реализовать продукцию, выращенную на дачных и приусадебных участках. В этом году этим правом воспользовались пять человек, - дополнила Юлия Чецкая.

Во время работы Николинки добраться до рынка на «Вертолётке» можно будет на бесплатном автобусе с логотипом «Никольская ярмарка», который каждые полчаса будет отходить от Главпочтамта. С острова Ягры покупателей, как обычно, довезёт коммерческий маршрут № 22.

14 и 15 сентября ярмарка будет работать с 10:00 до 18:00, 16 и 17 числа -  с 10:00 до 19:00.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

12 сентябрь 08:17 | : Экономика

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