Архангельск не попал в список городов с грязным воздухом. Спасибо почившему СЦБК?

Самые грязные города, попавшие в этот грустный антирейтинг Минприроды, расположены на территории Сибири.
В их списке Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Чита и др.
Впрочем, местные наблюдатели полагают, что Архангельск в этот раз спасло закрытие производства на Соломбальском ЦБК, после чего воздух в городе осязаемо стал чище.
Да и прочие высказывают сомнения в правдоподобности рейтинга, куда не попали ни Нижний Тагил, который входит в позорный список самых грязных городов на планете, ни Челябинск, «от воздуха которого тошнит».
Ну, а самая грязная почва в стране (превышение среднедопустимой нормы в 5.06% проб) оказалась в Приморском крае (40,4%), Новгородской области (28,6%), Санкт-Петербурге (26,9%), Мурманской области (23,4%), Кировской области (21,3%), Челябинской области (20,5%), Забайкальском крае (20,1%), Свердловской области (20,0%).
А еще глава природного ведомства Дмитрий Кобылкин жалуется на нехватку лесничих в стране. Ну, эту беду мы как-нибудь переживем…
(на фото www.saratov.kp.ru: Пожар на СЦБК в 2014-м году)