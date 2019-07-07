В Архангельской области продолжится работа по бескаркасному утеплению фасадов многоквартирных домов

Пилотный проект Фондом капремонта Архангельской области был начат в 2018 году – за это время в красивые, энергоэффективные и негорючие фасады, которые выпускает «Термолэнд», оделись 27 домов в Северодвинске и 3 - в Новодвинске.
На предложение продолжить проект в период 2019/2020 годов откликнулись два муниципальных образования – Архангельск и Северодвинск. Это принципиально, – потому что дома для включения в данный проект предлагает МО, после чего должно состояться общее собрание собственников, где решение о таком виде ремонта принимается двумя третями голосов. При этом доля затрат МО в Северодвинске составляет 25% от стоимости работ, еще 5% оплачивают собственники за счет дополнительного взноса на капремонт. В Архангельске МО профинансирует 30% стоимости. Новодвинск и Приморский район от участия в проекте отказались, сославшись на то, что средств в их бюджетах на эти цели не предусмотрено.
МО «Город Архангельск» предложило для включения в программу два дома – по ул.Шабалина, 29 и ул.Выучейского, 98, здесь уже прошли общие собрания, решение будет озвучено 28 августа.
В Северодвинске планировалось утеплить 6 домов, но уже два – на ул.Дзержинского, 3а и ул.Первомайской, 66 – отказались от участия в проекте. Есть согласие собственников на такой капремонт с ул.Энергетиков, 1 и ул.Макаренко,22. Протоколы общего собрания будут готовы в среду, 28 августа. По ул.Октябрьской, 45 Фонд капремонта ждет решения общего собрания, а по ул.Коновалова, 6а такое собрание еще только готовится.
Между тем, группа управляющих компаний ПЖКО «Ягры» на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» уже радуется предстоящему ремонту дома на Макаренко, 22, который находится в их управлении. Они сообщают, что, цитируем: «собственниками принято решение об участии в программе утепления ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада с привлечением средств субсидии из областного и местного бюджетов, некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (Порядок отбора многоквартирных домов , претендующих на проведение мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя, утвержден приказом некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области от 25 июля 2019 г. № 658).
Согласно указанному выше порядку отбора софинансирование данных работ осуществляется в следующих пропорциях: 30%- субсидии из областного бюджета, 25%- субсидии из местного бюджета, 40% - средства, уплачиваемые собственниками в качестве минимального взноса, 5% - дополнительные средства собственников, уплачиваемые сверх минимального взноса (с рассрочкой оплаты на 5 лет). Таким образом, собственникам не стоит переживать, что впоследствии они останутся без капитального ремонта инженерных систем, кровли - порядком предусмотрено, что на утепление фасада возможно использование средств фонда капитального ремонта в объеме не более 40% от общей стоимости капитального ремонта дома.
В рамках этой программы будут выполнены работы по утеплению фасада, замене оконных заполнений на лестничных клетках.
Крепление панелей к основанию стены происходит с помощью анкерного крепления. Все неровности ограждающей конструкции компенсируются слоем легкой теплоизоляции, размещенной с внутренней стороны основного массива теплоизоляции.
По всей стране таким способом утеплены уже сотни домов. Ученые института Теплофизики СО РАН провели детальное исследование для оценки повышения энергетической эффективности здания при использовании системы утепления фасадов «Термолэнд». Для этого были выполнены теплотехнические расчеты удельного годового расхода тепловой энергии на отопление здания без утепления и с утеплением стен фасадной системой «Термолэнд». Анализ изменения теплового баланса здания был выполнен на примере многоквартирного 5-и этажного панельного жилого дома типовой серии КПД-4570 (модификация 1989 г). В итоге при утеплении стен 5-ти этажного панельного жилого дома типовой серии КПД-4570 фасадной системой "Термолэнд" с толщиной минераловатного утеплителя 100 мм в условиях города Москвы расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период уменьшается на 33,8%. При этом класс энергосбережения здания повышается с «D» (пониженный) до «В» (высокий). Таким образом, применение системы утепления фасадов "Термолэнд" следует признать высокоэффективным мероприятием при утеплении реконструируемых жилых зданий».