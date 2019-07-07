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Кладовщик в Архангельске - аналитик за 24 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, кладовщик в Архангельске в среднем получает 24 000 рублей, что на 1 тысячу выше по сравнению с показателями конца прошлого года  - обзор от 12.11.18г.

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Киров – 19 000 рублей, Вологда – 23 000 рублей, Петрозаводск –  25 000 рублей, Сыктывкар – 26 000 рублей, Мурманск –  29 000 рублей в месяц.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц (43 000 рублей, обзор от 12.11.18г.), а в Санкт-Петербурге  – 37 000 рублей в месяц (35 000 рублей).

Кладовщик… Этой профессии не обучают в высших учебных заведениях, но она необходима в любом производственном процессе и в сфере услуг. Люди этой специальности должны обладать многими профессиональными качествами.

Обязанности ее многосторонние и требуют наличия определенных черт характера. Рассмотрим должностные обязанности кладовщика более подробно. Эта должность предусматривает материальную ответственность. Поэтому кладовщик должен быть ответственным и профессионально грамотным. Это означает знания в области складского учета и аналитический склад ума.

В современный век развития технологий также необходимо хорошо разбираться в компьютерах и соответствующих программах. Но это не все качества, которыми должен обладать кладовщик. Обязанности этой профессии таковы, что, несмотря на кажущуюся легкость, не каждый способен с ними справиться.

Необходимость наличия образования зависит от занимаемой должности в системе складского учета. Так, например, профессию кладовщика относят к рабочему классу, а заведующий складом – это уже руководящая должность. Для работы на складе не нужно иметь высшего образования, достаточно профессионально-технического уровня подготовки. Но нужна специальная подготовка на производстве.

Каждый трудящийся в данной области должен знать должностные инструкции кладовщика. Кроме этого нужно изучить категории товаров или их группы.  

27 август 08:30 | : Экономика

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