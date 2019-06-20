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Дмитрий Кобылкин: Арктика сожрет кучу денег

Недавно глава Минприроды России с грустью констатировал, что Арктика никому особо не нужна – бизнес туда не идет, несмотря на обещанные преференции.

И вот его новые откровения. Экономисты его ведомства подсчитали, сколько денег потребуется только на геологическое изучение Арктической зоны России.

Дмитрий Кобылкин: «Минприроды уже разработало проект программы геологического изучения в целях формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути. Ее годовое финансирование — 3,7−4,1 млрд рублей из бюджета. За счет средств недропользователей — в 10 раз больше: 37,5−47 млрд рублей в год».

Обращаем внимание читателей – 37.5-47 млрд. рублей в Арктику должен влить частный бизнес. Тот самый, которому она (пока) неинтересна.

Наблюдатели уже с ехидцей думают, как исполнительная власть будет «нагибать» нефтяные и газовые копании «купить себе немного Арктики». Вариантов масса – от отъема лицензий на разработку более выгодных месторождений до выпуска целевых облигаций.

Впрочем, позже тот же самый министр предложил не спешить с освоением арктического шельфа в надежде, что через полвека или более человечество изобретет для таких проектов более доступные в техническом и финансовом плане технологии.

Однако, неизвестно, останутся ли к тому времени также востребованными газ и нефть, как сегодня.

15 август 12:42 | : Экономика

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