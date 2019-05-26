Министерство природных ресурсов: Арктика никому не интересна

Мы не раз слышали от правительства Российской Федерации о том, что освоение и развитие Арктики – одна из приоритетных задач для нынешнего поколения россиян.
Однако на деле все гораздо сложнее, бизнес почти не проявляет интереса ко льдам и белому безмолвию.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин: «Там открыто достаточно большое количество месторождений, и если бы это кому-то было интересно, они (компании) бы туда пришли. Но на сегодняшний день в очереди у меня никто не стоит, я не вижу, чем мы можем там активизироваться» (цитата ТАСС).
Мало того, по словам того же министра в его ведомство еще не поступало заявок на льготное налогообложение работ по геологоразведки, предусмотренное при освоении арктических просторов… а это первейший показатель.
Напомним, что правительстве Архангельской области тоже любят помечтать, что наш регион вот-вот станет «воротами в Арктику»...
Нарды - это древняя игра, которая является отличной зарядкой для ума и развития уровня интеллекта. Сыграть в нарды онлайн можно на сайте https://nardy-wiki.ru. Полезные советы и рекомендации помогут вам быстро научиться играть в эту игру.