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Министерство природных ресурсов: Арктика никому не интересна

Мы не раз слышали от правительства Российской Федерации о том, что освоение и развитие Арктики – одна из приоритетных задач для нынешнего поколения россиян.

Однако на деле все гораздо сложнее, бизнес почти не проявляет интереса ко льдам и белому безмолвию.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин: «Там открыто достаточно большое количество месторождений, и если бы это кому-то было интересно, они (компании) бы туда пришли. Но на сегодняшний день в очереди у меня никто не стоит, я не вижу, чем мы можем там активизироваться» (цитата ТАСС).

Мало того, по словам того же министра в его ведомство еще не поступало заявок на льготное налогообложение работ по геологоразведки, предусмотренное при освоении арктических просторов… а это первейший показатель.

Напомним, что правительстве Архангельской области тоже любят помечтать, что наш регион вот-вот станет «воротами в Арктику»...

 








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08 август 10:23 | : Экономика / Скандалы

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