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Оператор (менеджер) интернет-магазина в Архангельске - много хлопот за небольшие деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, оператор интернет-магазина в Архангельске в среднем получает 24 000 рублей, что выше на 2 тысячи по сравнению с показателями конца прошлого года  - обзор от 10.12.18г.

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Киров – 18 000 рублей, Вологда – 23 000 рублей, Петрозаводск –  24 000 рублей, Сыктывкар – 25 000 рублей, Мурманск –  28 000 рублей в месяц.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 44 000 рублей в месяц (40 000 рублей, обзор от 10.12.18г.), а в Санкт-Петербурге  – 36 000 рублей в месяц (33 000 рублей).

Стандартные обязанности оператора интернет-магазина:

- Прием и обработка заказов
- Консультирование клиентов по наличию и ассортименту товара
- Оформление заказа, согласование доставки
- Взаимодействие с курьерским отделом
- Ведение отчетности и документации
Так же очень часто требуется обеспечение трафика на интернет сайт магазина.

А вот, чем им дополнительно приходится заниматься (по требованию работодателя):

- Общение с клиентом, оформление Бланк-Заказа
- Консультации по телефону, E-mail, ICQ, Skype и т.п.
- Оформление счетов клиенту для оплаты по бн
- Мониторинг цен в Интернете
- Контроль розничных цен, обновление их на сайте
- Контроль соответствия ассортимента на сайте и складе
- Информация о предполагаемых поставках товара
- Контакт с поставщиками импорта по эксклюзивным позициям
- Добавление товара на склад «Розница»
- Рассмотрение жалоб и претензий клиентов
- Составление отчетов по продажам за неделю, месяц и т.д.
- Владение информацией об ассортименте в магазинах
- Контрольный обзвон клиентов
- Контроль соответствия резервов реальным заказам
- Предоставление разовых скидок
- Принятие решения о замене товара клиентам, и т.д.

И это может быть ещё не всё!

14 август 08:52 | : Экономика

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