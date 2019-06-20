Делопроизводитель в Архангельске стал получать на тысячу больше

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, делопроизводитель в Архангельске в среднем получает 24 000 рублей, что выше на 1 тысячу по сравнению с показателями конца прошлого года - обзор от 19.12.18г.
У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Киров – 19 000 рублей, Вологда – 23 000 рублей, Петрозаводск – 25 000 рублей, Сыктывкар – 26 000 рублей, Мурманск – 29 000 рублей в месяц.
Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц (42 000 рублей, обзор от 19.12.18г.), а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц (34 000 рублей).
При этом к кандидату предъявляются следующие требования: ведение документооборота компании, регистрация и обработка корреспонденции, ведение телефонных переговоров и работа с клиентами, контроль своевременного исполнения документов, ведение архива документов, знание основных положений ЕГСД (Единой государственной системы делопроизводства) и нормативно-правовых актов, содержащих правила ведения документации в определенной организации.
Для того чтобы стать делопроизводителем, необходимо: высшее образование (желательно: экономика, документоведение, архивоведение), владение ПК и офисной техникой, умение работать с документами (оформление, ведение реестров, архивирование и т.п.), умение вести коммуникации с клиентами, опыт работы на аналогичной или схожей должности от 1 года.
Портрет среднестатистического соискателя места делопроизводителя: женщина чуть за тридцать с неоконченным высшим образованием, с небольшим опытом работы, домоседка (не готова к переезду в другой город).