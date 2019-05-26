Помимо глобальных процессов – усиления кадрового дефицита по ряду профобластей, активной трансформации профессий, роста требований к соискателям, на динамику и структуру спроса и предложения, на уровень конкуренции и зарплатные предложения в Архангельской области влияет своя специфика рынка труда. Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 4 499 вакансий, размещенных в регионе с апреля по июнь текущего года на hh.ru, и выявили пять отличий рынка труда Архангельской области от общероссийского.
Первое отличие: наметилась отрицательная динамика вакансий
Во втором квартале 2019 года в России наметилась тенденция к снижению количества вакансий относительно аналогичного периода прошлого года. Например, в июне число предложений о работе уменьшилось на 7%, если сравнивать с июнем 2018 года. В Архангельской области рынок вакансий тоже показывает отрицательную динамику, причем в регионе показатель июня оказался еще ниже – -18% к аналогичному месяцу прошлого года. В целом, с апреля по июнь количество предложений от работодателей из Архангельской области на hh.ru по отношению ко второму кварталу 2018 года сократилось на 15%.
Если говорить о соискателях, работники из Архангельской области и из других регионов страны стали более активны на открытом рынке труда, чем в прошлом году. Об этом можно судить, отталкиваясь от данных по обновленным резюме: прирост во втором квартале в России ко второму кваралу прошлого года равнялся 12%, в Архангельской области – 11%. То есть соискатели стали проявлять больше интереса к новым вариантам трудоустройства даже с учетом текущей занятости.
Второе отличие: молодые специалисты и работники банковского сектора в топ-5 по спросу
Несмотря на то, что лидируют по спросу у работодателей из Архангельской области и России представители сферы «Продажи» (39% от общего количества вакансий в регионе), далее в рейтинге самых востребованных в стране следуют соискатели из профобластей «IT, интернет, телеком», «Производство» «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Строительство, недвижимость», а в Архангельской области на втором месте по популярности соискатели рабочих специальностей (11%), а также в топ-10 вошли работники банковского сектора (10%), начинающие специалисты, административный персонал, медицинские работники, кандидаты из профобласти «Транспорт, логистика» (по 9%).
Что касается изменений, произошедших в структуре вакансий в Архангельской области за минувший год, то отдельно стоит выделить сферу «Продажи», доля предложений о работе которой в общей доле рынка выросла на 4%, и профобласть «Медицина, фармацевтика», где, напротив, произошло сокращение на 4%. Так же потеряли 2% в доле рынка сферы «Транспорт, логистика», «Строительство, недвижимость», «Автомобильный бизнес», «Начало карьеры, студенты», «Банки, инвестиции, лизинг».
Интересно, что во втором квартале 2019 года к аналогичному кварталу 2018 года в большей степени рынок вакансий пополнился в профобластях «Домашний персонал» (+46% ко второму кварталу 2018 года), «Высший менеджмент» (+46%), «Закупки» (+33%), «Автомобильный бизнес» (+25%).
Самой многочисленной группой соискателей на hh.ru в Архангельской области по-прежнему являются представители сферы продаж (19% от всех резюме, открытых и/или обновленных в апреле-июне 2019 года) и начинающие специалисты, студенты (16%) – они же занимали первые позиции в структуре резюме за аналогичный период 2018 года. Тройку лидеров по количеству резюме замыкают производственные работники и кандидаты из сектора транспорта и логистики (по 7%). Не превышает 5% от общего количества резюме в регионе представители профобластей «Административный персонал», «Бухгалтерия», «Рабочий персонал».
Третье отличие: уровень конкуренции в Архангельской области ниже
Динамика спроса и предложения напрямую влияет на уровень конкуренции на рынке труда. В Архангельской области за последние три месяца он оказался несколько ниже, чем по России в целом. Так, в апреле-мае в регионе на одну вакансию на hh.ru в среднем приходилось 5,7 резюме, а в России – 6,6 резюме. К июню уровень конкуренции в Архангельской области снизился до 4,4 резюме, в других регионах – до 5,4 резюме на одно предложение о работе, что в большей степени объясняется сезонностью – в период отпусков соискатели, как правило, откладывают или останавливают поиски работы. И тот, и другой показатели вполне соответствуют норме.
Четвертое отличие: меньше сфер с высокой конкуренцией за рабочие места
Общая тенденция дефицита специалистов с определенным уровнем профессиональных компетенций и soft skills сказывается на рынке труда Архангельской области. Самый высокий уровень конкуренции в июне текущего года был зафиксирован в профобластях «Добыча сырья», «Государственная служба, НКО» и «Бухгалтерия».
В то же время, в сферах «Страхование», «Рабочий персонал», «Наука, образование», «Банки, инвестиции, лизинг», «Административный персонал», «Медицина, фармацевтика», «Продажи», «Производство», «Маркетинг, реклама, PR», «Консультирование», «Автомобильный бизнес» на одну вакансию приходилось менее трех резюме. Конкуренция за специалистов из этих сфер среди работодателей особенно высока.
Пятое отличие: разрыв с регионами по уровню зарплат
Традиционно по уровню заработных плат в стране лидируют Москва и Петербург. Разрыв в предлагаемом доходе жителей Архангельской области и россиян в целом во втором квартале на hh.ru в среднем составил 5 тыс. рублей: в вакансиях для работников региона указан средний доход 35 тыс. рублей. Для сравнения: во втором квартале прошлого года показатель был аналогичным.
В ходе исследования было проанализировано 4 499 вакансий в Архангельской области, созданные на портале hh.ru работодателями в период с 1 апреля по 30 июня 2019 года.
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