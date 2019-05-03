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Новости капремонта: В июне в Холмогорском районе сданы два дома

Отремонтирован фундамент на улице Шубина, 28 и крыша – на ул.Ломоносова, 15а


На улице Шубина, 28 специалистами ООО «СтройХолдинг» произведен капитальный ремонт фундамента. Вместо 120 дней по договору бригада сработала за 55! И наш куратор объекта Вячеслав СТУЖУК, и стройконтроль отмечают – работы приняты без замечаний! Жители очень довольны, говорят, даже собирались обратиться в районную газету «Холмогорская жизнь», чтоб похвалить рабочих и Фонд, да пока не дошли.


«До ремонта дом № 28 был относительно ровный, жители к ремонту относились спокойно, с пониманием, доброжелательно. Работы вела проверенная бригада, которая ремонтирует в Холмогорах уже третий год, так что никаких опасений за качество и сроки работ не было изначально», - констатирует куратор работ, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Вячеслав Стужук.


Еще в Холмогорах приняты работы по капитальному ремонту крыши на улице Ломоносова, 15А, где также работала подрядная организация ООО «Стройхолдинг». И также уложились раньше срока и без замечаний по факту приемки. «Небольшие замечания по ходу работ были, но все устранялось в рабочем режиме», - говорит куратор Фонда.

 


29 июнь 08:31 | : Экономика

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