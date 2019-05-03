"Мы работаем стабильно". "Аквилон Инвест" снова стал лауреатом

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вновь подтвердил свою репутацию как надежного и качественного застройщика федерального масштаба.
Конкурс «100 лучших строительных компаний России» организован для выявления строительных организаций компаний, оказывающих самые качественные услуги в сфере жилищного строительства. Учредителем и организатором конкурса является независимая негосударственная организация «Интерпрофстат», специализирующаяся на изучении общественного мнения. Рейтинг компаний и определение лауреатов ТОПа-100 осуществляется на основании опроса мнения потребителей – покупателей квартир, а также анкетирования экспертов строительного во всех регионах страны.
По итогам проведенного исследования строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» стал лауреатом конкурса «100 лучших строительных компаний России».
- Мы работаем стабильно, и все свои планы реализуем в срок, сдаем объекты без замечаний со стороны надзорных органов, чем еще раз подтверждаем наш статус надежного застройщика. Это признано и на федеральном уровне, что важно и для нас, и для наших клиентов. Это дополнительная независимая оценка наших объектов, ориентир для клиентов, который поможет избежать сомнительных сделок и вложить деньги в надежные проекты, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве 16 жилых комплексов – свыше 500 тыс. кв. м общей площади. В планах компании запуск в продажу летом этого года 7 новых объектов площадью почти 200 тыс. кв. м, в том числе 5 жилых комплексов в Архангельске, а также в Санкт-Петербурге и Северодвинске.