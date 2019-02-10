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Ирина Чиркова: Архангельские чиновники запустили руку в карман детям-аутистам

Архангельские журналисты обратили внимание на ситуацию, сложившуюся в отношениях между центром «Азимут», оказывающим помощь семьям с детьми-аутистами, и чиновниками КРАО (организации, находящейся в стадии реорганизации).

«МК в Архангельске»: «Одним из проектов «Ангела» является центр «Азимут», занимающийся сопровождением детей с аутизмом и их семей. Курировать проект взялась сотрудница местной Корпорации развития Юлия Ковалёва, по совместительству супруга её главы Алексея Ковалёва. С тех пор всё, что связано с руководством и финансовыми потоками, покрылось весьма мутной пеленой».  

Ситуацию взяда на свой депутатский контроль руководитель фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина ЧИРКОВА:

- Чиновники Правительства АО, похоже, замешаны в мутных схемах с деньгами для больных детей. Когда пару месяцев назад ко мне обратились родители, входящие в НКО «Общество помощи аутичным детям «Ангел», с подозрениями на махинации руководства, навязанного в своё время Корпорацией развития, мы оказали им юридическую поддержку, и в «Ангеле» поменялось руководство. Вскоре родители, сами вставшие у руля, при разборе документов выяснили, что в центре «Азимут», являющемся опорной базой для занятий с детьми, пропало несколько «грантовых» миллионов, предназначенных для мероприятий деткам.

Непосредственное отношение к деяниям, очень похожим на мошенничество, имеют КРАО и Министерство образования. Недаром чиновники заволновались! Кстати, в телефонном разговоре зам министра Юлия Ковалёва мне подтвердила, что владеет полной информацией о деятельности НКО, не поддерживает новое руководство «Ангела» (то есть, активных родителей) и сопереживает своей подруге, бывшей руководительнице Марии Пискуновой. Наверняка последняя и окажется «крайней» в проверке правоохранительных органов

21 март 08:59 | : Экономика / Скандалы

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