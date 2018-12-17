Экофорум в Архангельске – поиск ответов на непростые вопросы

Экологический форум «Чистый север – чистая страна» можно рассматривать как попытку наладить диалог между властью и обществом, бизнесменами и экологами в таком непростом вопросе, как утилизация и хранение ТБО.
Экофорум пройдет в столице Поморья 26 февраля; на портале ecoforum.29 зарегистрировались свыше 200 участников из разных регионов России, в т.ч. столичные эксперты: специалисты-экологи, социологи, политики, депутаты Верхней и Нижней палат федерального законодательного Собрания, экоактивисты и просто неравнодушные граждане.
Уже сейчас эксперты начинают осторожно говорит о том, что в дискуссиях на площадках форума может произойти настоящий прорыв диалоге нескольких заинтересованных сторон. Речь все о той же начавшейся в регионе реформе обращения с ТКО.
Юрий Сердюк, председатель Общественной палаты Архангельской области: «Предстоящий форум – это ценная возможность привлечь в регион федеральных экспертов в области экологии, геологии, с опытом работы с гражданским обществом, людей, которые могли бы помочь в решении актуальных вопросов».
Александр Закондырин (на фото), член Общественного совета Минприроды и экологии РФ и модератор форума: «Форум будет посвящен поиску диалога в очень сложной проблеме, которая есть во всей нашей стране, и связана она с твердыми коммунальными отходами. Безусловно, эта проблема есть в Архангельской области. Она вызывает большое количество споров и достаточно негативную реакцию, как и строительство любой инфраструктуры – будь это сортировка или переработка мусора, новый полигон или завод по утилизации или сжиганию мусора.
Поэтому все эти вопросы должны открыто и публично обсуждаться с жителями и с экспертами – люди должны получить объективную информацию о таких объектах. А сразу несколько объектов вызывают в Архангельской области большие споры.
Поэтому жители области должны получить квалифицированную оценку экспертов, причем тех, кто не заинтересован в реализации этих проектов – федеральных экспертов, сотрудников Российской академии наук. Это позволит оценить экологические последствия возможной реализации этих проектов. Это должен быть прямой и честный открытый разговор.
Не надо чего-то бояться; нужно честно смотреть друг другу в глаза, найти точки соприкосновения, договориться о плане действий – «дорожной карте», снять все сомнения, которые есть. И сказать честно людям: никаких проектов, имеющих цель ухудшить экологическую ситуацию региона, не будет реализовываться в Архангельской области».
Напомним, что основные дискуссии развернутся на площадках, предоставленных Интеллектуальным центром Северного Арктического федерального университета, а сам экофорум продлится один день, 26 февраля, с 9:00 до 16:00.