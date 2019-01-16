Раздельный сбор мусора - хватит болтать, пора что-то делать. Комментарий эксперта

Любопытные данные привел в своем недавнем докладе Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Согласно сведениям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, всего за 10 месяцев в службу поступило более 17 тыс. жалоб граждан по вопросам обращения с ТКО.
В частности, граждан беспокоит потенциальное нарушение их прав на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, создание дополнительной антропогенной нагрузки в местах их постоянного проживания и отсутствие объективной и полной информации о планах строительства потенциально экологически опасных промышленных объектов по обращению с ТКО.
Вывод Совета довольно неоптимистичен: «В результате непрозрачной для населения деятельности инициаторов намечаемой хозяйственной деятельности, а также федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных органов в целом ряде регионов сложилась крайне тяжелая атмосфера недоверия к любым проектам, направленным на решение проблемы ТКО, вследствие чего население выступает против любых инициатив в этой области, даже если они являются совершенно безопасными и направлены на реализацию приоритетов государственной политики в области обращения с отходами».
При этом сам Совет прямо отмечает, что в настоящее время в России более 14 тысяч санкционированных мест размещения отходов занимают территорию около 4 млн. га, что сопоставимо с территорией Швейцарии и Нидерландов, а под размещение все возрастающих объемов ТКО ежегодно выделяется около полумиллиона га земли, что практически вдвое превышает территорию Люксембурга. Помимо вывода значительных земельных ресурсов из хозяйственного оборота полигоны загрязняют атмосферу, почву, грунтовые воды и негативно влияют на растительный и животный мир, ухудшают качество жизни населения близлежащих территорий.
Ну а из-за отсутствия системы раздельного сбора и утилизации отходов, содержащих токсичные компоненты, растут масштабы загрязнения окружающей среды опасными веществами. При размещении на полигонах безвозвратно пропадают тонны ценных видов сырья и материалов, таких как бумага, стекло, металлы, пластик и пр. По экспертным оценкам, на эти компоненты приходится более 40% ТКО, т. е. около 15 млн. тонн ежегодно.
Где же выход? Он, как это нередко бывает, в сотрудничестве, в данном случае – столицы и регионов. Кооперация Архангельской области и Москвы в вопросе создания инфраструктуры по утилизации и переработке ТКО крайне полезна, считает профессор РАНХиГС, директор Центра энергосбережения и энергоэффективности, экологического и энергетического аудита Леонид Примак. По мнению эксперта, уже сейчас очевидно, что те регионы, которые «будут первыми и которые проявят больше энергии в этом вопросе, они и получат результат». Проекты подобного взаимодействия регионов со столицей, а также другими драйверами необходимо всячески поддерживать.
«Проблемой утилизации и переработки ТКО в любом случае необходимо заниматься, а также необходимо всячески поддерживать инвестиционные проекты в этой сфере, поскольку всем понятно, насколько регионам сейчас тяжело с финансами. Подобная кооперация с Москвой, как мы видим в Архангельской области, и с другими подобными драйверами полезна. И сама Москва, как мы знаем, не сразу строилась, но сейчас очевидно, что те регионы, которые будут первыми и которые проявляют больше энергии в этом вопросе, они и получат результат. И в плане утилизации, и в плане софинансирования, и в плане господдержки. Конечно, если говорить о перспективе, то и технологии по переработке должны совершенствоваться, и культура потребления в плане раздельного сбора, и так далее. И общественная инициатива в этой сфере должна властями поддерживаться.
У нашего человека психология кризиса: пока гром не грянет, не перекрестимся. Однако сейчас ситуация такова, что в ближайшие три-пять лет, мне кажется, у нас как минимум процентов 50 общества будут готовы без всякого софинансирования самостоятельно разделять весь свой мусор. Но для этого сначала должна появиться инфраструктура, те самые таблички, контейнеры и действия власти, которые позволили бы нам сортировать ТКО. Проблемы-то большой я здесь не вижу. На самом деле необходимый градус в обществе уже созрел, и общество готово. А властям нужно как можно скорее переходить от слов к делу, поскольку ситуация уже перегрета», - убежден профессор Примак.
Именно поэтому Совет при Президенте настойчиво рекомендует федеральным властям обеспечить включение в руководящие документы по обращению с отходами субъектов РФ целевых показателей по развитию раздельного сбора основных видов отходов (макулатура, полимеры, стеклотара, металлы), а именно:
– доля контейнерных площадок, охваченных инфраструктурой раздельного сбора отходов с круглосуточным доступом (в динамике по годам с перспективой охвата всех контейнерных площадок для сбора ТКО региона);
– виды раздельно собираемого вторсырья;
– количество отбираемого вторсырья с помощью раздельного сбора отходов.
Это и есть, собственно, переход к тому самому раздельному сбору и кооперации регионов с Москвой, о котором говорит профессор РАНХиГС Леонид Примак. Главное, чтоб эти совместные проекты и соглашения реализовывались, а не забалтывались на митингах и в соцсетях.