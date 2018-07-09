В Архангельск прибыл очередной мусор

На этот раз мусор из Арктики – два разрезанных на части рыболовецких судна, которые много лет простояли в заброшенном состоянии у озера Качгорт, что в Нарьян-Маре.
Сначала планировалось переправить суда в столицу области целиком, но потом просчитали логистику и решили отправить частями.
Всего же на берегах упомянутого озера собрано боле 500 тонн отходов, в том числе, металлолома. Весь он будет переправлен в Архангельск.
Наблюдатели ждут реакции от активистов противомусорного движения…
(фото с сайта REGNUM)