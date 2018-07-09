Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске обнаружен несчастливый миллионер

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению троих жителей города Северодвинска в возрасте 14, 18 и 20 лет в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета).

По версии следствия, в июле 2018 года в кафе города Северодвинска обвиняемые познакомились с мужчиной, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. Обнаружив в его телефоне смс-сообщения о наличии у того на счете крупной денежной суммы, они запомнили пин-код банковской карты мужчины и решили ей завладеть, когда мужчина расплатился за покупки и не забрал карту обратно. Затем обвиняемые, реализуя преступный умысел, через банковские терминалы за несколько раз сняли 1 миллион рублей, принадлежащий потерпевшему.

До момента установления их личностей, молодые люди успели потратить большую часть похищенных денежных средств, расходуя их на развлечения, одежду, гаджеты и т.п. В ходе допроса обвиняемые свою вину  признали и раскаялись в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 октябрь 08:51 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (131)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20