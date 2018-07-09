В Северодвинске обнаружен несчастливый миллионер

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению троих жителей города Северодвинска в возрасте 14, 18 и 20 лет в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета).
По версии следствия, в июле 2018 года в кафе города Северодвинска обвиняемые познакомились с мужчиной, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. Обнаружив в его телефоне смс-сообщения о наличии у того на счете крупной денежной суммы, они запомнили пин-код банковской карты мужчины и решили ей завладеть, когда мужчина расплатился за покупки и не забрал карту обратно. Затем обвиняемые, реализуя преступный умысел, через банковские терминалы за несколько раз сняли 1 миллион рублей, принадлежащий потерпевшему.
До момента установления их личностей, молодые люди успели потратить большую часть похищенных денежных средств, расходуя их на развлечения, одежду, гаджеты и т.п. В ходе допроса обвиняемые свою вину признали и раскаялись в содеянном.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.