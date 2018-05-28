Что такое "Аквилон Инвест"?

13 октября строительно-инвестиционному холдингу «Аквилон Инвест» исполняется 15 лет.
Сегодня компания из Архангельска уверенно занимает лидерские позиции в сфере строительного девелопмента не только на Северо-Западе, но и в целом в России.
- В Единый реестр застройщиков Российской Федерации включено более 3,5 тыс. строительных организаций. «Аквилон Инвест» - входит в ТОП-50 девелоперов, и стабильно занимает 1-е место в Архангельской области. Кроме того мы входим в 10-ку крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга, - отмечает председатель совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Объекты, построенные холдингом «Аквилон Инвест» неоднократно номинировались на самые престижные награды в сфере архитектуры, градостроительства, девелопмента и недвижимости. Так проект комплексной застройки набережной Северной Двины в Архангельске отмечен Золотым дипломом конкурса «Архитектон», Золотым знаком фестиваля «Зодчество», дипломом за лучший проект XXI Международного смотра-конкурса МАСА. Входящий в его состав ЖК «Омега ХАУС» стал обладателем премии Urban Awards как Лучший региональный жилой комплекс, а многофунциональный общественно-деловой центр DELTA получил премию CRE Federal Awards как Лучший региональный бизнес-центр класса «А», опередив конкурентов из Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 16 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В стадии проектирования порядка 200 тыс. кв. м, в том числе 8 объектов только Архангельске, в Северодвинске - 40 тыс. кв. м.
«Аквилон Инвест» ведет масштабное строительство в Санкт-Петербурге, в Северной столице сформирован хороший земельный банк на перспективу. Жилые комплексы, возводимые компанией в городе на Неве, регулярно входят в рейтинги лучших новостроек. Так ЖК «4YOU» дважды номинирован на премию «Urban Awards Санкт-Петербург», ЖК «СолнцеPARK» - в ТОП-10 новостроек с продуманным подходом к ландшафтному дизайну, ЖК «ARTквартал.Аквилон» - в ТОП новостроек Санкт-Петербурга с лучшей инвестиционной привлекательностью.
В этом году холдинг выходит на рынок Москвы, получив разрешение на строительство жилого комплекса на юго-западе столицы на 50 тыс. кв. м. Тем самым компания еще раз подтверждает свой федеральный статус и серьезные намерения по дальнейшему развитию и наращиванию объемов строительство жилья, объектов общественного и делового назначения.