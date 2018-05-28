Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На радость отпускникам. Центробанк снизил курсы доллара и евро по отношению к рублю

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро. Курс евро снизился на 59,26 коп. — до 79,36 руб., курс доллара снизился на 8,68 коп. — до 68,20 руб., - об этом радостно сообщает издание «КоммерсантЪ».

На 14:08 мск на Мосбирже курс доллара составлял 68,14 руб./$, курс евро — 79,46 руб./ €.

Напомним, что неконтролируемый рост иностранной валюты пока не ударил по розничным ценам, но очень расстроил российских граждан, собирающихся в ближайшее время в загранпоездки.

К тому же был разрушен миф о плотной привязке российской валюты к мировым ценам на нефть.

17 сентябрь 16:27 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (137)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20