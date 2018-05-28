На радость отпускникам. Центробанк снизил курсы доллара и евро по отношению к рублю

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро. Курс евро снизился на 59,26 коп. — до 79,36 руб., курс доллара снизился на 8,68 коп. — до 68,20 руб., - об этом радостно сообщает издание «КоммерсантЪ».

На 14:08 мск на Мосбирже курс доллара составлял 68,14 руб./$, курс евро — 79,46 руб./ €.

Напомним, что неконтролируемый рост иностранной валюты пока не ударил по розничным ценам, но очень расстроил российских граждан, собирающихся в ближайшее время в загранпоездки.

К тому же был разрушен миф о плотной привязке российской валюты к мировым ценам на нефть.