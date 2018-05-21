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Сигнал: В Архангельскую область уже идут вагоны с московским мусором

Его подал участник Ассоциации «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода, ссылаясь на собственный источник:

Уважаемые жители Каргопольского района, хочу обратиться к Вам с вопросом: Как Вы думаете, какая бы у Вас была реакция на то, если бы Вы узнали о новости,что в Каргопольском р-не будут делать свалку ТБО из Москвы и Московской области?

Думаю, ответ был бы однозначным — НЕТ!

Вот и я в смятении, потому что на мою Родину Ленский район Архангельской области уже приходят первые составы с московским мусором на станцию Шиес!

Так решили наверно московские власти, что их хлам можно теперь развозить по ближайшим субъектам РФ, чем построить у себя мусоро — перерабатывающий завод!

Чем занимается власть Архангельской области, если допускает такие вещи, допуская …складирование московского хлама у нас в области?!

Напомним, что правительство Архангельской области уже пообещало делиться с местными жителями доходами с мусорной темы.

 

16 август 12:07 | : Экономика

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