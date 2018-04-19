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Полковник Сандерс зашел в Архангельск. Еще одним фаст-фудом прибыло

Компания «АмРест», франчайзинговый партнер Yum! Brands (KFC) открыла первый ресторан KFC в Архангельске, который расположился по адресу: улица Воскресенская, дом 20, В меню ресторана представлены все основные блюда KFC от снэков и сандвичей до баскетов и десертов. Ресторан будет работать с 10:00 до 22:00.

«Рестораны KFC любимы по всей стране, и мы рады, что теперь и жители Архангельска смогут оценить оригинальный вкус блюд KFC. Помимо фирменной курицы по легендарному рецепту полковника Сандерса, наши рестораны привлекают безукоризненным сервисом, современным дизайном, поэтому поход в KFC — это всегда большое удовольствие. Мы благодарны нашему партнеру компании «АмРест» за успешное сотрудничество и новые открытия в самых разных городах России», — отметила Татьяна Шаманская, директор по развитию KFC в России и СНГ.

В архангельском KFC, как и во всех других ресторанах сети, приняты высокие стандарты качества и пищевой безопасности: продукция проходит многоступенчатый контроль во время производства, хранения, доставки, приготовления и сервировки. KFC чрезвычайно тщательно отбирает поставщиков и контролирует их работу на протяжении всего сотрудничества. Для приготовления блюд KFC используется только цельная курица от российских производителей. Все это помогает обеспечить высочайшее качество и отличный вкус блюд.

В планах у «АмРест» - открыть еще ресторан KFC в Северодвинске в августе. Уже сейчас компания активно набирает сотрудников, которые пройдут обучение международным нормам и стандартам обеспечения качества блюд и обслуживания, принятым в KFC. Это хорошая возможность обрести опыт работы с международным брендом и построить карьеру.

KFC активно поддерживает и внедряет различные социальные и благотворительные проекты. Уже 4 года вместе с Фондом продовольствия «Русь» бренд проводит всероссийскую акцию «Подари обед ребенку». В 2017 году организаторы собрали более 26,5 миллионов рублей пожертвований и раздали более 2 280 000 продуктовых наборов малоимущим.

Волонтерство и добрые дела – одно из важных направлений деятельности KFC. Ежегодно 2000 волонтеров KFC реализуют порядка 500 добровольческих проектов по всей России. Это и «Марафоны добрых дел», и субботники, и помощь детским домам, малоимущим семьям, людям с ограниченными возможностями, животным. Благотворительный фонд KFC «Открывая горизонты» уже 3 года занимается социальной адаптацией воспитанников 32 детских в 11 регионах России.

«АмРест» поддерживает социальные проекты Yum! Brands (KFC) в тех городах, где работает.  

13 июль 13:00 | : Экономика

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