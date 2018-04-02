У Гринписа на мушке. Архангельская область стала четвертой в списке главных "лесорубов" России

Такие данные представила Единая межведомственная информационно-статистическая система, проанализировав данные по лесодобыче в пределах РФ.

На первом месте Иркутская область (16% от общей российской заготовки древесины). Далее идут: Красноярский край (11%), Вологодская (7%) и Архангельская (6%) области.

Кроме этих регионов в топовый список главных российских лесорубов попали: Коми, Карелия, Приморский край, Свердловская и Томская области…

Впрочем, именно к победителям наиболее пристальное внимание со стороны Гринписа. По мнению экологов, эти лесорубы варварски уничтожают легкие планеты…