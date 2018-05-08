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Конец курортным романам? За россиянами будут следить даже заграницей

Российские власти усиливают контроль за поездками граждан за рубеж.

Для этого будет использована система «Электронная путевка», в которой собираются данные о турах, купленных гражданами через туристические компании.

Система разрабатывается еще с 2015 года и изначально задумывалась как добровольная. Теперь же Ростуризм и «Ростех» предложили сделать ее обязательной для всех туроператоров, а передачу сведений закрепить законодательно.

То есть, тот самый пресловутый большой глаз Большого брата…

После введения предлагаемой системы в обязательном порядке государственным органам станут известны все персональные данные каждого россиянина, кто решил съездить за границу: кто, куда, зачем, почем и с кем.

Интересно, что следящие органы получат возможность отслеживать личные отношения граждан: далеко не всегда мужья и жены летают к морю со своей второй половиной, и никому не известно, не станет ли такая информация способом шантажа таких путешественников.

Впрочем, чиновники от туризма считают, что система, прежде всего, будет страховать клиентов от недобросовестных туроператоров – им будет легко проверить, заказа ли именно та гостиница, выкуплены ли билеты и т.д.

В тоже время туроператоры недовольны тем, что им прибавится дополнительной неоплачиваемой работы по вбиванию данных.

Вот и пойми…

27 июнь 07:44 | : Экономика

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