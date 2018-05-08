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В оперативном режиме. Фонд капремонта Архангельской области на селекторном совещании

В Архангельске в режиме селекторного совещания прошла первая рабочая группа по взаимодействию регионального Фонда капремонта и муниципальных образований области. Возглавил ее заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей ШЕСТАКОВ.

Необходимость таких встреч обусловлена, прежде всего, тем, что у областного Фонда капремонта не всегда получается наладить конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления. Так, Фонду за счет экономии удалось саккумулировать 4 млн рублей - эти деньги должны быть потрачены на капитальный ремонт МКД, пропорционально их доли в МО. Однако часто бывает, что в районах области не всегда оперативно предоставляют необходимые для включения в краткосрочную программу документы: протоколы общих собраний собственников жилых помещений и дефектные ведомости. Так, только в Коряжме из 6 домов, которые планируется включить в программу капремонта, отработаны лишь три, а в Вилегодском районе из пяти домов документально не оформлен ни один.

На это обратил внимание участников совещания директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ.

Второй вопрос – долги ряда МО перед Фондом по взносам за капремонт. Так, собираемость в некоторых муниципальных образованиях составляет менее 70%. Но, как было замечено, отчасти этому есть и объективные причины. Например, в Мезенском районе долги МО касаются квартир, которые брошены собственниками. В итоге в некоторых домах люди живут в трех – четырех квартирах из восьми. Понятно, что ремонтировать такие дома убыточно, поэтому  решение этого вопроса – уплотнение проживания, когда в один отремонтированный дом переселяют людей из разных МКД, – носит системный характер. И над этой задачей надо думать.

По итогам селектора принято решение проводить такие рабочие группы на регулярной основе, исходя из потребностей Фонда и МО.

19 июнь 08:10 | : Экономика

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