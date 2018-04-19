Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сумочка за 11 штук. Куда потратила миллионы бывшая глава Котласского р-на и светская львица Светлана Бральнина?

В самом разгаре суд над бывшей главой Котласского р-на Архангельской области Светланой Бральниной-Бачурихиной.

По свидетельству журналистов из «Котласского курьера», присутствующих на процессе, обвиняемая ведет себя активно – задает вопросы свидетелям, старательно записывает ответы. Своей вины не признает ни по одному из пунктов.

На заседании 4 июня всплыл вопрос – куда женщина дела вменяемые ей 7 миллионов рублей.

Как показали свидетели, Светлана Николаевна была завсегдатой дорогих торговых отделов и салонов красоты областного центра. Сумочка из натуральной кожи - 11000 рублей, эксклюзивное платье за 31000, палантин - 3000, три раза в неделю парикмахерские услуги и чуть реже маникюр.

Короче, жизнь светской львицы, что не к лицу государственной служащей.

Напомним, экс-главе района вменяют 19 эпизодов мошенничества и 2 взятки. В обвинительном заключении фигурируют более 10-ти пострадавших.

(на фото: сумочка не Бральниной... но тоже ничего себе)

08 июнь 13:43 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (89)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20