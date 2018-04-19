Сумочка за 11 штук. Куда потратила миллионы бывшая глава Котласского р-на и светская львица Светлана Бральнина?

В самом разгаре суд над бывшей главой Котласского р-на Архангельской области Светланой Бральниной-Бачурихиной.

По свидетельству журналистов из «Котласского курьера», присутствующих на процессе, обвиняемая ведет себя активно – задает вопросы свидетелям, старательно записывает ответы. Своей вины не признает ни по одному из пунктов.

На заседании 4 июня всплыл вопрос – куда женщина дела вменяемые ей 7 миллионов рублей.

Как показали свидетели, Светлана Николаевна была завсегдатой дорогих торговых отделов и салонов красоты областного центра. Сумочка из натуральной кожи - 11000 рублей, эксклюзивное платье за 31000, палантин - 3000, три раза в неделю парикмахерские услуги и чуть реже маникюр.

Короче, жизнь светской львицы, что не к лицу государственной служащей.

Напомним, экс-главе района вменяют 19 эпизодов мошенничества и 2 взятки. В обвинительном заключении фигурируют более 10-ти пострадавших.

(на фото: сумочка не Бральниной... но тоже ничего себе)