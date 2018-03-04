Выставка "Недвижимость-2018" в Северодвинске - "Аквилон Инвест" представляет

В этом году холдинг «Аквилон Инвест», который является крупнейшим застройщиком в городе корабелов, выступил генеральным партнером выставки.



Пока дети увлечённо занимались аквагримом, родители могли сосредоточиться на выборе квартиры в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест». На выставке «Недвижимость 2018» крупнейший застройщик региона представил четыре проекта новостроек в Северодвинске общей площадью порядка 70 тысяч квадратных метров.

Посетители получили консультации и приятный бонус - скидку в 30 тысяч рублей на покупку квартиры до конца апреля.



- В старые дома заезжать не хотим, поэтому рассматриваем вариант покупки либо в «Нордике», либо в «Парусе-2», - рассказали северодвинцы Ольга и Павел. - Привлекли доступные цены и то, что "Аквилон" предлагает рассрочку, это для нас удобнее, не хотим платить проценты.



А пока одни думают, другие уже определились. Семья Чешковых купила квартиру в ЖК «Шоколад», что на пересечении улиц Железнодорожной и Индустриальной.



- Мы выбрали «Аквилон Инвест», потому что этот застройщик вызывает доверие, уважение, уровень качества его проектов на соответствующем уровне. Очень понравилась идея с разумными метрами, мы взяли евродвушку, для семьи с ребёнком такая квартира оптимальна, - рассказала Светлана.

Этот дом на 72 квартиры сдадут во втором квартале, уже идёт благоустройство придомовой территории, свободны только пять квартир. К концу года на Яграх планируют сдать ЖК «Атмосфера» на ул. Дзержинского, на 157 квартир. На стройплощадке уже завершена кирпичная кладка, начаты внутренние работы. В продаже осталось чуть больше 20 квартир. Активно идут продажи в ЖК «Парус-2» на 440 квартир, что на площади Пашаева. Сейчас ведётся кладка первого этажа, сдача запланирована на четвёртый квартал 2019 года. Особым спросом пользуется ЖК «Нордика» на Победы, 4, здесь сейчас заканчивается забивка свай. Новостройку проектировал известный финский архитектор Юкка Тикканен, который предусмотрел даже обустройство саун в квартирах.



- Все вышеперечисленные комплексы можно будет посмотреть лично, посетив первую в этом году экскурсию по новостройкам холдинга «Аквилон Инвест», которая пройдёт 21 числа. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 52-00-00. Всем участникам экскурсии будет предоставлена дополнительная скидка на приобретение квартиры в размере 30 тысяч рублей, - рассказал руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.



Кстати, в экскурсию включили и уже сданный ЖК «Парус-1». Именно в этом доме можно будет вживую увидеть, как выглядят квартиры с белой или чистовой отделкой под ключ. Только в апреле цены очень заманчивы, минимальная стоимость – 1 миллион 690 тысяч рублей. Многие полагают, что ожидание строительства будет затратным, но стоит учесть ряд преимуществ нового жилья - банки предлагают выгодные ставки от 7,9%. Также стоит не забывать, что чем ближе новостройка к сдаче, тем дороже стоимость объекта.



Холдинг «Аквилон Инвест» не экономит на качестве. Все дома строятся из кирпича «Тёплая керамика», в каждом ЖК представлены различные планировки, от студий до классических трёхкомнатных квартир. Особое внимание уделено благоустройству придомовой территории, на которой будет комфортно и детям, и взрослым.

В этом году «Аквилон инвест» отмечает 15 лет. И повод для гордости есть - проверенная годами компания входит в топ 50 надёжных застройщиков России, занимая 33-ю позицию среди четырёх тысяч организаций. В Архангельской области компания уверенно занимает первое место по объёмам строящегося и вводимого в эксплуатацию жилья.



Останавливаться на достигнутом не собираются, планы на строительство в Северодвинске осветили на пресс-конференции в администрации города.



- Разрабатывается документация жилого комплекса средней этажности в квартале, ограниченном улицами Индустриальной, Лесной и проспектом Беломорским. Строительство планируем уже в этом году, - рассказал генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.



Жилой комплекс из 300 квартир также будет построен из кирпича «Тёплая керамика», этажей будет четыре или пять. По традиции объявят конкурс среди жителей «Дай имя дому». Кстати, о конкурсах - тем, кто сделал фото с промоутерами на выставке недвижимости и выложил его на своей странице «Вконтакте» с хештегом #НордикаАквилон, напоминают: подведение итогов розыгрыша состоится 23 апреля. Победитель получит сертификат в «Рив Гош».