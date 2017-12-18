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Счастливое лето детей сотрудников Группы "ИЛИМ" в Коряжме

Подписано Положение о порядке оформления и предоставления детского оздоровительного отдыха детям сотрудников филиала и региональных обособленных подразделений АО «Группа «Илим» в Коряжме на 2018 год.

Дети сотрудников коряжемской площадки в этом году смогут отдохнуть в трех детских центрах на Черноморском побережье: оздоровительных лагерях «Энергетик» (г. Анапа) и «Жемчужина моря» (п. Кабардинка, Геленджик), санатории «Вита» (п. Витязево, Анапа), а также в загородном детском оздоровительном лагере «Ватса-парк» и двух северных здравницах – санаториях «Сольвычегодск» (Котласский район) и «Солониха» (Красноборский район).

Путевки в детский оздоровительный лагерь «Ватса-парк» и северные санатории предоставляются детям в возрасте от 7 до 15 лет включительно, в детские лагеря южного направления - от 9 до 15 лет. Сотрудники филиала и РОП оплачивают 15 процентов от полной стоимости путевки.

Санаторий «Солониха»

Для санаторно-курортного лечения детей в санатории «Солониха» организовано три смены по 24 дня: с 1 по 24 июня, с 26 июня по 19 июля и с 21 июля по 13 августа. Полная стоимость путевки в санаторий составляет 28800 рублей. Льготная стоимость для сотрудника - 4320 рублей.

На территории курорта располагается источник с минеральной водой и целебные грязи. В санатории осуществляется комплексное лечение заболеваний: костно-мышечной системы, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, кожных заболеваний, ЛОР-органов, офтальмологии, детских болезней.

Санаторий «Сольвычегодск»

Детский оздоровительный лагерь на базе санатория «Сольвычегодск» предлагает четыре смены по 21 дню: со 2 по 22 июня, с 26 июня по 16 июля, с 19 июля по 8 августа и с 11 по 31 августа. Полная стоимость путевки составляет 26335 рублей. Льготная стоимость для сотрудников - 3950 рублей.

Санаторий «Сольвычегодск» располагает редчайшим сочетанием природных целебных факторов (месторождение сапропелевых грязей, собственные минеральные и сероводородный источники), современной лечебной базой и обширными территориями природных зеленых зон. Детский корпус расположен в загородной зоне среди соснового бора. Направление детского лечения: ортопедические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и кардиологические заболевания.

«Ватса-парк»

Загородный детский оздоровительный лагерь «Ватса-парк» организует четыре смены по 21 дню. Сроки заездов: с 1 по 21 июня, с 23 июня по 13 июля, с 15 июля по 4 августа и с 6 по 26 августа. Полная стоимость путевки в ДОЛ «Ватса парк» составляет 23000 рублей. Льготная стоимость для сотрудника - 3450 рублей. Детский отдых организован с профильными программами: туристической, английской (изучение английского языка в игровой форме), театральной, кадетство и другие…

(по материалам tk-online.ru)

03 апрель 12:54 | : Экономика

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