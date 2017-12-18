Зачем биологу «Водоканал»? Канадская эмиграция глазами архангелогородца

До отлета домой, на Родину, осталось несколько дней.

Волнительное это чувство путь домой. И тут дело не только в "Северной нашей широте", которую читателям при возвращении спеть обещал. Просто в гостях хорошо, а дома лучше.

Даже если "в гостях" остается семья дочери и канадские малыши внуки, носящие имя Аня и Саша и говорящие на русском также свободно, как и мы с вами.

Ну, что же там узнать удалось про эмигрантскую братию здесь в Канаде, в которой провел 2 года из последних 10 лет регулярных поездок с семейным визитом? Спасибо 10-летней супер-визе до 2022 года, а там уже внуки начнут почти самостоятельную подростковую жизнь.

Я готовился к написанию статью и посмотрел, что эмиграция 90-х годов прошлого века

и в 10-х века XXI-го существенно отличаются. Я сам шутки ради заполнил в «Известиях» в начале 1995 года на английском напечатанное приглашение поехать на ПМЖ в Канаду. И что бы вы думали? Уже через 4 месяца пришло подтверждение давайте, господин-товарищ Харлов, езжайте - зеленый свет Вам. Но тут я с папой посоветовался, и фронтовик только повертел пальцем вокруг виска. И правда, подумал я "зачем нам, поручик, чужая земля?".

Не поехали мы всей семьей, не поехали. Но мы-то нет, потому что уже и в Норвегии, в Осло с художником архангельским известным Сюхиным Сережей месяц жили еще при Советах в 1990 году. И потом опять в Норвегию в компании с бизнесменом Владимиром Бутовым вместе много раз ездили.

Но Норвегия - не Канада, скажет мне читатель Руснорда.

А вот здесь как раз и заблуждаетесь вы очень. Спросите любого норвежца о Канаде и увидите улыбку в ответ. Потому что страны эти очень похожи во многих отношениях.

Давайте все-таки не уходить от темы, а с большевистской прямотой разберем эмиграционный вопрос. Стоило и стоит ли сейчас ехать в далекие края нынешнему россиянину и архангелогородцу в частности?

Я люблю бывать в национальном историческом музее Канады, который от дома дочери находится в шаговой доступности. Там многие ответы на многие вопросы получить можно. Особенно сейчас. Экспозиция в честь 150-летия страны Кленового листа мне показалась очень интересной. Страна эмигрантов – Канада - сразу же сформулировала требования к эмигрантам. Здесь ждут 40-летних, образованных, физически и душевно здоровых, европейского происхождения людей. 6% эмиграционный барьер для жителей азиатского континента был установлен уже в 1949 году, когда страна едва перешагнула свой первый 100-летний порог.

Всех эмигрантов из бывшего СССР и России называют здесь русскими, впрочем, как и во всем Западном полушарии. К этому привыкли и с этим давно смирились.



С Барышниковыми Славой и Ульяной нас познакомила дочь. Приятные люди, добрые улыбки, какая-то легкая форма испуганности - это характерная черта начинающего эмигранта. 38-летние Барышниковы переехали в Оттаву из Питера по настоянию жены 2 года назад. Уля из Воронежа, Слава из Дагестана, а нашли друг друга в Питере. Там и поженились, и дочку "завели". Канадская мечта возникла у Ули после беспросветного скитания по общагам Питера, где молодой кандидат биологических наук муж Слава работал на 3-х работах. Неплохо себе работал, и 40 тысяч в месяц домой приносил

регулярно. "Он не пил, не курил, деньги вовремя носил", - все почти как в песне.

Я в прошлом году летел домой из Осло и познакомился с другим кандидатом наук. Так вот, и питерский Слава и "кисловодский" Сережа, кандидаты одних наук

биологических, объяснили причину - почему теперь живут и работают в Канаде и Норвегии . Деньги уже в России неплохие ученым платят, но администрирование наукой в России остается отвратным. Покупают оборудование для лабораторий не то, которое нужно, а то, на котором откаты получить можно. Это мнение молодых ученых, не мое. Но очень тревожным это мнение показалось.

При своей работе в администрации НАО даже в те времена, когда добыча была чуть более 2 млн тонн (сейчас в НАО годовая добыча 18 млн тонн и 70 долларов за баррель-В.Х) и ценах 20 долларов за баррель, я четко понимал, что научные кадры составляют будущее региона и страны. Как бы пафосно это не звучало. И действовал соответственно этому пониманию. Пришел "кандидатик" на прием по личным вопросам - выслушай и помоги. Помоги позже, если сразу не получится, но выслушай его обя-за-те-льно! Этот человек вуз закончил, кандидатский минимум сдал и 3 года в аспирантуре вкалывал. Упустишь его, региону и стране будущего не видать. Тут и самому уметь надо с молодыми учеными "сложно-подчиненными предложениями" говорить и доказывать. И помогать.

Помогать немедленно. Была и есть такая возможность в НАО. И у Архангельской области

тоже должно получаться. Труднее в области, кто же спорит, субъект-донор НАО и вечный, пока, реципиент - Поморский край. Тут и анализ научных сил, и перекосы всякие с этими юридическо-экономическими дипломами еще долго нам "аукаться" будут.

И "аукаются" сейчас. В декабре 2015 года ко мне обратились норвежские бизнес-партнеры по проекту ЕС - Северный морской коридор с просьбой найти 15-20 человек в Архангельске для работы инженерами-дизайнерами гражданского судостроения

с обязательным хорошим знанием английского языка. На 4-7 тыс долларов. Повезло мне разговор с уходящим уже Дмитрием Ливановым, ректором "Макаровки", с помощью Чилингарова на его Арктическом форуме в Питере удалось провести. И что? А ничего не вышло, и пока как уезжали кандидаты пусть не технических наук данном случае, как со Славой и Сергеем - так и уезжают.

Эмиграционная статистика для России улучшилась, и мы теряем в год не более 12. 5 тыс специалистов. Но вот 75% из них те самые Сережи и Славы – молодые, умные, амбициозные ученые, которые будут верой и правдой служить науке уже другой страны. Не нашей с Вами. А может и не будут.

Сергей из Кисловодска в Ставангере норвежском по специальности работает, а вот канадский водоканал очень скоро получит нового техника по качеству за контролем воды Славу Барышникова. Тут уж вовсе не по Бродскому получится - помните "Как славно в вечеру Барышникова зреть"? Для этой работы в водоканале в Канаде и средней школы достаточно.

(продолжение следует)

Владимир Харлов