Архангельский "Водоканал": До концессии рукой подать? Первый в очереди "РВК-центр"

Процесс передачи объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории Архангельска, вышел на новый этап: переговорный процесс завершен и предложение размещено в открытом доступе в сети Интернет.

6 октября 2017 года в администрацию Архангельска поступило предложение ООО «РВК-центр» о заключении концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города и принадлежащих муниципалитету. Специалисты регионального правительства и муниципалитета проанализировали условия частной концессионной инициативы на предмет их соответствия интересам города и региона. В итоге в соответствии с законодательством была реализована процедура переговоров, поскольку не все условия устроили муниципалитет. Переговоры завершились в декабре, в их результате сторонам удалось сблизить свои позиции. Так, строительство второй и третьей очередей кольцевого водовода перенесены на более ранний срок – 2020-2021 годы.

В соответствии с концессионным предложением инвестор должен вложить в инфраструктуру архангельского водоснабжения и водоотведения порядка 13 млрд. рублей и погасить имеющиеся долги предприятия. Суть концессии заключается именно в привлечении инвестиций в недвижимость либо инфраструктурную отрасль и обеспечение эффективного использования государственного или муниципального имущества. При этом концессионеру вменяется обязательное улучшение состояния передаваемого имущества, чем концессия и отличается, например, от аренды. Право собственности и контроль за выполнением обязательств по соглашению находится у собственника.

- В настоящее время документы по концессионному предложению размещены на сайте госзакупок и на сайте администрации Архангельска. В течение 45 дней у других инвесторов есть возможность предложить концессию на более выгодных для города условиях. В таком случае, в соответствии с действующим законодательством будет объявлен открытый конкурс. Если же иных предложений не поступит, то при наличии согласования Архангельской городской Думы концессионное соглашение будет заключено, - пояснил заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.