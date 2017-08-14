Виктор Павленко поддержал законодательную инициативу Архангельского областного Собрания

Как сообщил сенатор, комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал внесение изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», предусматривающие бесплатное предоставление региональным операторам по капремонту сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень органов, организаций и лиц, которым сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставляются бесплатно, предложено дополнить специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Это необходимо, поскольку расходы регионального оператора, связанные с получением необходимой ему для выставления счетов за капремонт информации, о собственниках помещений в многоквартирном доме из Единого государственного реестра недвижимости, осуществляются за счет предоставления субсидий на эти цели из бюджета субъекта РФ, так как иного источника средств на это у регионального оператора фактически не имеется.

- Таким образом, будет снижена нагрузка на бюджеты субъектов федерации по субсидированию региональных операторов, причем как раз в части расходов, которые не идут непосредственно на выполнение работ по капремонту, - подчеркнул сенатор.