"Мы - затопились". ВРИО главы Котласского района изобретает новые фразеологизмы

- Вопрос достаточно серьезный, актуальный, злободневный, который мы решали совместно со всеми на протяжении всего летнего периода. На сегодня главный результат – мы затопились. (цитата из газеты «Котласский курьер»)

С этой бодрой новости начала свое выступление на очередной сессии районного Собрания депутатов врио главы Котласского р-на Татьяна Сергеева, до этого работавшая… зав. отделом образования районной администрации.

Напомним, что ее предшественница на этом посту Светлана Бральнина-Бачурихина находится под домашним арестом в связи с рядом обвинений коррупционного характера, выдвинутыми в ее адрес.

Далее врио акцентировала внимание на проблемах с отоплением в МО «Сольвычегодское» и МО «Черемушки», а таки же предупредила депутатов, чтобы не приставили с претензиями по поводу подготовки к отопительному сезону, так как в летний период к ней не поступило ни одной жалобы…но это всё не так интересно.