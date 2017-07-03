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"Мы - затопились". ВРИО главы Котласского района изобретает новые фразеологизмы

- Вопрос достаточно серьезный, актуальный, злободневный, который мы решали совместно со всеми на протяжении всего летнего периода. На сегодня главный результат – мы затопились. (цитата из газеты «Котласский курьер»)

С этой бодрой новости начала свое выступление на очередной сессии районного Собрания депутатов врио главы Котласского р-на Татьяна Сергеева, до этого работавшая… зав. отделом образования районной администрации.

Напомним, что ее предшественница на этом посту Светлана Бральнина-Бачурихина находится под домашним арестом в связи с рядом обвинений коррупционного характера, выдвинутыми в ее адрес.

Далее врио акцентировала внимание на проблемах с отоплением в МО «Сольвычегодское» и МО «Черемушки», а таки же предупредила депутатов, чтобы не приставили с претензиями по поводу подготовки к отопительному сезону, так как в летний период к ней не поступило ни одной жалобы…но это всё не так интересно.

 

04 октябрь 16:46 | : Экономика

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