На этой неделе МУП «Горсвет» завершило модернизацию очередного светофорного объекта. На этот раз было полностью заменено технологическое оборудование светофорного объекта на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Карла Маркса.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, модернизация светофорных объектов проводится предприятием в систематическом, плановом режиме. Устаревшие ламповые светофоры меняются на светодиодные секции, обеспечивающие не только высокую энергоэффективность, но и значительно лучшую видимость, особенно в яркие солнечные дни.

Кроме того, благодаря проведенной модернизации, светофорный объект на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Карла Маркса будет подключён к действующей на предприятии с августа текущего года системе централизованного диспетчерского управления светофорными объектами. Основная цель проводимой предприятием модернизации светофорных объектов – повышение безопасности дорожного движения. И такая работа, без сомнения, будет продолжена.

В рамках проведенных работ были полностью заменены стойки светофоров, светофорные секции, питающие провода, обновлены дорожные знаки на перекрестке.