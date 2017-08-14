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МУП «Горсвет» завершило модернизацию очередного светофорного объекта

На этой неделе МУП «Горсвет» завершило модернизацию очередного светофорного объекта. На этот раз было полностью заменено технологическое оборудование светофорного объекта на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Карла Маркса.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, модернизация светофорных объектов проводится предприятием в систематическом, плановом режиме. Устаревшие ламповые светофоры меняются на светодиодные секции, обеспечивающие не только высокую энергоэффективность, но и значительно лучшую видимость, особенно в яркие солнечные дни.

Кроме того, благодаря проведенной модернизации, светофорный объект на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Карла Маркса будет подключён к действующей на предприятии с августа текущего года системе централизованного диспетчерского управления светофорными объектами. Основная цель проводимой предприятием модернизации светофорных объектов – повышение безопасности дорожного движения. И такая работа, без сомнения, будет продолжена.

В рамках проведенных работ были полностью заменены стойки светофоров, светофорные секции, питающие провода, обновлены дорожные знаки на перекрестке.

 

27 сентябрь 13:32 | : Экономика

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