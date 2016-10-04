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Привет из 90-х. Подробности новогоднего корпоратива архангельского МУП "Водоканал"

Как выяснил участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», новогодний корпоратив архангельского МУП-банкрота «Водоканал» был оплачен по схеме взаимозачета.

То есть, организатору гульбария, в данном случае клубу М-33, были списаны долги за водоснабжение.

Напомним, по оценке специалистов клубной жизни новогодний праздник «царей воды» обошелся примерно в полмиллиона рублей. Более подробную калькуляцию читайте здесь - http://rusnord.ru/scandal/37365-a-pohmele-budet-arhangelskiy-mup-vodokanal-vchera-slavno-pogulyal-za-nash-schet.html

Принцип расчета по взаимозачетам был очень распространен в 90-х годах прошлого века и справедливо считался губительным для экономики всей страны.

Данный праздник тем более аморален, что перед самым новым годом «Водоканал» повысил свои тарифы для населения на 20 % … то есть, за выпитое-съеденное менеджментом муниципального предприятия на концовке расплатятся горожане.

Тем временем наблюдатели сомневаются в осуществлении самой затеи концессионирования предприятия… сумасшедших нет даже в Израиле.

12 январь 16:02 | : Экономика / Скандалы

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