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А похмелье будет? Архангельский МУП "Водоканал" вчера славно погулял... за наш счет

Как стало известно участнику Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера» вчера в пафосном клубе М-33 гулял архангельский МУП «Водоканал». Тот самый, что задирает тарифы. Повод? Обычный новогодний корпоратив.

Вот примерно во сколько обошелся архангелогородцам этот гульбарий (сведения ИА «Эхо севера»):

Аренда развлекательного комплекса обошлась примерно в 100 - 150 тыс. руб. 

Еда и выпивка на 200 человек - это ещё около 200 тыс. Руб.

Как считает наш источник, 200 человек - это руководители и приближённые к ним. Вероятно и депутаты, которые принимали странное решение, тоже были приглашены. Всего же на предприятии трудится около 1000 человек.

И программа развлечений тоже около 50 тыс. руб.

Итого: 500 - 600 тыс. руб.

О скромности в их положении, по-видимому, спрашивать не имеет смысла…

Впрочем, если даже выяснится, что сотрудники "Водоканала" гуляли в складчину, то не самое удачное время они выбрали для публичного веселья.

(кадр из фильма «Корпоратив»)

30 декабрь 10:43 | : Скандалы

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